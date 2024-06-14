父親節｜初創爸爸藉遊戲培育思考　兒子數理棋藝皆精

▲ 初創爸爸藉遊戲培育思考。

今年就讀小二的朱睿鋒（Jeffro）樣子精靈可愛，眼睛一轉，小腦袋不斷思考，無數個問題連珠發出，就連媽媽Eva也笑言有時候問題深奥得不太懂回答。Jeffro愛動腦筋，除了天生愛思考，也許跟有個從事初創的爸爸有關，打從Jeffro幼稚園開始，爸爸便讓他從遊戲中學習數理，加上Jeffro自4歲便跟爺爺一起下棋，五、六歲已參加不同比賽，屢屢在棋藝及數學比賽中獲獎。

Jeffro爸爸朱創城（Alan）經營初創公司，從事科技相關如程式開發等業務。Alan本身是科技人才，曾任職食品採購行業，近年自組科技公司，以科技結合食品採購。他留意到兒子數理邏輯方面的能力較強，因而希望兒子在這方面有更好的栽培。媽媽Eva表示，丈夫喜歡將玩樂融入學習之中，這一點Jeffro最為受落。「從遊戲中學習，相信每個小朋友也會喜歡。舉個例子，在學習數學時，爸爸會跟Jeffro說這個直式是一個魔法，孩子就會覺得計數真的很神奇，從而喚起學習興趣。記得疫情期間，正是Jeffro學習認識字的時候，但無論怎樣哄他，他也不肯學，然後我們跟他設定一些遊戲，他很受落，學習得很有成效。Jeffro爸爸真的很用心教導兒子。」

▲ Jeffro參加大大小小的比賽，不時獲獎。（受訪者提供）

因為留意到兒子對數學很有興趣，早在Jeffro三、四歲時便讓他學習珠心算。「那時只是參加playgroup課堂，也不算太專業，但也有可能因此啟發了兒子在這方面的發展。到現在升上小學，他會跟我說學校所教的數學不太深，老師更挑選了他進入奧數培訓班，相信是因為他在數理方面的成績不錯吧。」

涉獵棋類愛閱讀

除了數理通達，Jeffro也是個棋藝高手，小小年紀便在不同的棋藝比賽中獲獎，皆因家中有位啟蒙老師。「Jeffro 4歲時便開始接觸棋藝，他在爺爺的家中看到棋盤，感到好奇，然後爺爺便教他如何下棋，也順道教他認字。其後Jeffro在iPad上發現了很多不同類型的棋類遊戲，很多不同的棋他都喜歡涉獵，例如波子棋、黑白棋、鬥獸棋等。記得一次我朋友的丈夫過來跟Jeffro一起下棋，朋友都說敵不過兒子，看到Jeffro有天份及興趣，我們就讓他多接觸這方面的東西。」

五、六歲時，Jeffro開始參加棋藝比賽，第一次參賽已經獲得名次。「他得了第四名，我覺得已很不錯，過程中可以讓他接觸更多不同的棋類。他也曾參加一個玩具設計比賽，設計了一個棋盤參賽，因他在iPad找到不同棋類的棋盤，加上當時是疫情，要在市面購買很困難，於是Jeffro利用這個概念設計了一個棋盤，當時更拿了亞軍。」

▲ 參與香港美術教育協會舉辦的風箏紮作工作坊。（受訪者提供）

Eva認為，下棋對啟發思考很有幫助。「本身兒子也是一個喜歡思考的人，現在他也經常問我很多不同問題，但很多我都不懂得回答。加上上小學後，懂得的文字較以前多，他又會閱讀不同書籍如《萬物的起源》、《十萬個為甚麼》等，還經常跟我討論太空的元素，如人在黑洞是否會死亡？因為沒有空氣沒有光等……」

兒子升上小學，Eva坦言現在會以學業為重，幸好Jeffro在爸媽的教導下，學業成績算很不俗。作為兒子的伴讀者，請Eva分享一下孩子的讀書心得，她表示，雖然有一點老套，但卻是真實的，就是讀書一定不可以臨急抱佛腳。「現在每星期要默書一次，真的要每天逐少逐少的去溫習。」

為家中作出貢獻

爸媽看重孩子的學業，同時也深覺教養的重要，Eva坦言夫婦二人都需要外出工作，兒子從小就有家傭姐姐照顧，難免會造成依賴。「兒子開始大了，他需要在家中負上一些責任，有很多事情都需要自己去處理，例如晚飯後要自行收拾碗筷，也要學習主動關愛別人、幫助別人等！其實香港很多小朋友都欠缺這些，孩子要學懂自理之餘也要主動貢獻家庭。」

▲ 從小跟爺爺一起下棋，Jeffro跟爺爺的感情很好、很投契。（受訪者提供）

家中除了Jeffro，還育有一名3歲的小女兒，Jeffro爸爸作為一家之主，也分享為人父親的心聲。「做人父母甚艱難，尤其我現在正處於創業階段，並非甚麼打工皇帝，很多時候都需要親力親為，爸爸的壓力是很大的。有時候在工作與家庭之間是很難取得平衡。Jeffro媽媽也有工作，但為公司賣命，總有放工的時間，但是我要經營自己的生意，很多時候會少了時間陪伴家人和兒子，有可能子女就不太靠近我。」

小男孩心思細密兼懂事

Jeffro數理出色，同時也是一個心思細密的小男孩。大人的表現他看在眼內，小小暖男的窩心說話，往往教媽媽感動不已。「就早年親子玩具設計比賽獲得亞軍的作品--日本將棋，其實創作時有一段前傳。當時睿鋒很喜歡研究不同種類的棋類，當在YouTube看到日本將棋不像一般棋類常見，媽媽便說嘗試上網訂。但因為沒多久前，他看到媽媽為財務問題而煩惱，便說：『媽媽，不要買棋給我，浪費錢。你用打印機印棋盤及用紙製作棋給我便可以了。如果你買了，我會將我金牛錢罌的錢給你。』於是他與媽媽便製作了這作品參賽。」

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