中風年輕化丨28歲男子恆常運動無三高　忽略1徵兆突中風疑3大原因所致

【中風/陋習/三高/吸煙/酗酒】中風近年漸趨年輕化，別忽視小病小痛！內地一名28歲男子兩個月前突然中風，導致右邊半身麻痺，一度無法自理，甚至連大小二便亦無法自控。據悉，他平日常運動，亦無三高問題，為何會突然中風？有網民抽絲剝繭，懷疑中風與3大原因有關。

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無預兆突中風 右邊身無知覺

該名28歲內地男在社交平台「小紅書」發文，指自己在毫無預兆下突然中風。男事主在今年3月29日下午4時左右，突然右邊身不受控制，立刻送院搶救。不幸中之大幸，男事主在搶救後撿回一命，惟「右手右腳不能動，加上口齒不清」，行動需要輪椅代步，慢慢接受復康治療。

現在我慢慢的走路了，之前需要帶尿布，現在大小解可以正常去廁所，只是手還拉不到超過耳朵，說話時不時有流口水……

疑有家族遺傳 擔心再次中風

男事主一直有運動習慣，平日會晨跑和打羽毛球。雖然身形略胖，但沒有三高問題或其他慢性疾病。他想起，中風前曾出現輕微大腿痛和腳麻痺，但當時他不以為然，未有及時求醫。如今他想不透為何自己年紀輕輕，且有運動習慣，還是逃不過中風的命運。他父親曾經中風2次，他擔心自己會如父親一樣，故非常擔心。

少時兩大陋習埋下禍根

帖文下有不少網民留言，一方面鼓勵男事主繼續堅持復康，不要放棄。另一方面，有網民好奇為何男事主年紀輕輕，且無三高問題都會中風，猜測極大可能是遺傳因素所致。另外，有網民亦詢問男事主過往的生活習慣，得悉原來男事主在年少時曾經有吸煙和酗酒的陋習，「20歲時喜歡喝酒，吸煙都是一包一天的」，或許埋下中風的禍根。男事主亦表示現在正把握「6個月康復黃金期」，希望能盡快恢復行動能力。

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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