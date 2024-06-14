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泰坦號慘劇｜泰坦號慘劇1周年 再有富豪花1.5億深潛去看鐵達尼號

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

Connor計劃深潛去看鐵達尼號。

探索鐵達尼號（Titanic）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）去年6月在北大西洋爆炸後，5名乘客全數罹難，引起全球關注。悲劇發生至今不足1年，美國再有億萬富翁豪花砸了2,000萬美元（約1.5億港元），計劃挑戰乘搭潛水器再到到鐵達尼號殘骸所在的深度。

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綜合《華爾街日報》、BBC等外國傳媒報道，美國俄亥俄州代頓的億萬富翁、房地產投資人Larry Connor宣布，他和Triton潛艇公司聯合創辦人Patrick Lahey將乘坐一艘雙人潛水器，潛到鐵達尼號的沉船現場。

Connor解釋，自己此舉是想讓全世界人見到，雖然海洋極度強大，但只要用正確的方式也能令人愉悅，他更透露 Connor已經在構思更好的潛艇，只是過去沒有材料及技術去建造。

海洋雖然變幻莫測，但如果你用正確的方式，海洋也可是美妙、令人愉快的，真的可以改變你的生活。

泰坦號創辦人Lahey也證實，泰坦號事故發生後幾天收到Connor的來電，指希望他打造一艘可以反覆且安全下潛的潛艇。他現時計劃設計一艘耗資2,000萬美元的潛水器，並名為Triton 4000/2深淵探索者號（Abyssal Explorer），但未透露準備何時出發。

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泰坦號慘劇｜5名乘客全部罹難

2023年6月18日，5名乘客搭上美國公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）泰坦號，下潛不到2小時已經與母船失去聯絡，數日後被發現散落殘骸，5人被認定罹難，包括該公司執行長Stockton Rus）、法國探險家兼潛水家Paul-Henri Nargeolet、英國億萬富豪暨探險家Hamish Harding、巴基斯坦富商Shahzada Dawood及他19歲的兒子Suleman Dawood）。泰坦號慘劇發生後，世界上不少團體都批評深海探險作業極度危險。

更多延伸閱讀：

【泰坦號慘劇】巴裔富商19歲兒出發前感恐懼　為取悅父親踏上死亡之旅

【泰坦號慘劇】58歲英國億萬富豪命喪泰坦號　囂張繼子擁遺產︰有錢無女人

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