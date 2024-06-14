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不離不棄｜23歲男突患血癌生命陷倒數　醫院邂逅護士譜生死戀　結局意想不到

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【白血病／血癌／護士】真愛令人動容！日本一名男子23歲時身體突然出現大量瘀青，入院揭患血癌，生命危在旦夕，惟住院治療期間卻與照顧他的護士日久生情，兩人雖然知道抗病的路途將非常艱辛，但仍決定相守到最後一刻。最終男子成功抗癌，更抱得美人歸，為這段生死戀寫下完美句點。

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據日本綜藝節目《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか？），採訪到一對住在埼玉縣戶田市的年輕夫婦。現年27歲的丈夫山崎達也，自小學起打棒球，在不同大小棒球賽上都不乏他的身影。直到達也23歲那年，當時仍是大學生的他，某日突然發現嘴巴不斷出血、身上亦出現大量瘀青，到醫院檢查驗血後，證實患上急性骨髓性白血病。由於病情相當危急，隨時有死亡風險，需馬上接受治療。

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年紀輕輕的達也驚聞噩耗，一度憂心自己無法盡孝，要令父母要「白頭人送黑頭人」，因此他對雙親充滿歉意，更托媽媽向身在外地工作的父親傳話致歉，令媽媽也忍不住哭起來。

相守到最後一刻

達也接受化療期間，身體變得極為虛弱，亦開始出現嚴重脫髮等副作用。醫生當時向他表示，即使康復，他也會失去生育能力。然而，一直在他身旁、負責照顧他的護士夏希並不介意，二人因朝夕相處而日久生情，更發展成情侶關係，決定要相守到最後一刻。

奇蹟康復迎來感人奇蹟

後來，達也人生卻忽然迎來奇蹟般的大轉機！可能因為達也長期運動鍛煉身體，加上接受了一款新型藥物的治療下，身體慢慢便康復過來。康復後他立即便向菜月求婚，兩人順利結婚成家後，菜月奇蹟地在婚後誕下一對子女，打破達也的不育魔咒，成為非常罕見的奇蹟。

達也現時於銀行工作，菜月就任職美容外科護士，目前一家四口住在3層高的公寓。跨過生死邊緣的達也，現在更珍惜一家人相處時光：

因為有現在，這樣就很幸福。

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