健康博覽｜即日至周日舉行　英女王度身設計助聽器曝光

▲ 《健康博覽》首次展出港產科學家，為英女王獨家設計華麗助聽器 Rouge。（曾耀輝攝）

第17屆《健康博覽》今起（14日）至16日在會展舉行，全場共有逾150個參展，並有4000件產品以1、10及50元發售，博覽亦新增「智健康」專區，介紹新科技產品，其中包括為英女王設計的華麗版助聽器「Rouge」，除英女王試戴後表示非常喜歡外，亦有英國皇室成員訂購。

「Rouge」由香港科技大學工學院副院長蘇孝宇及研究生張健鋼研發，他們在2019年以「仿腦聽覺」專利技術，參加英國皇室創立的全球創新孵化平台「龍門創將」比賽，最後成為18個優勝者之一。

▲ 《健康博覽》首次展出港產科學家，為英女王獨家設計華麗助聽器 Rouge。（曾耀輝攝）

張健鋼指，頒獎的安德魯王子當時告知英女王有聽力下降情況，邀請團隊為其設計助聽器。他們便與香港著名設計師劉小康合作，夥拍3D打印設計師Steven Ma為英女王打造以鈦合金打印的項鍊助聽耳機Rouge作為禮物。

他稱，助聽器一向有噪音很大的問題，會在放大人聲的同時放大噪音，而Rouge運用蘇孝宇的「仿腦聽覺」專利技術，配合28納米晶片，可以提升音頻處理能力10倍，降低背景噪音，並把人聲優化30倍，亦可透過專利演算法因應佩戴者身處的環境作出調整，適合輕度至中重度弱聽者使用。

▲ 「Rouge」研發者之一、科大工學院研究生張健鋼。（曾耀輝攝）

Rouge製作困難

張健鋼提到，製作Rouge亦困難重重，雖然科大有好的助聽技術，但要打造成產品需要美國的晶片，惟當時美國拒絕出售晶片，所幸最終獲科大工學院創校院長高秉強及其投資製造晶片公司協助，一同研究如何將晶片運用在專利技術上，最終製造出全球首個用28納米晶片的助聽器，較傳統的65或55納米的計算能力大大提升，明年也有望用22納米。

他稱，Rouge的圖案來源自布萊頓皇家行宮徽章，標誌中英文化的溝通交流，其亦需時7個月製作，除打印外，還要請珠寶師傅打磨，製作費高達人民幣10萬元。而英女王的秘書亦向其表示，女王試戴後非常喜歡，並衷心感謝。

張健鋼另推出與Rouge使用相同技術，但價錢較可負擔，約為2000多元的助聽器「Kite 2」，去年獲得「日內瓦國際發明展」銀獎，產品亦可連接應用程式即時為使用者做5分鐘聽力測試。

「智健康」專區亦有展示由物料及供應鏈多元技術研發的全港首隻電子導盲犬「Robo-9」，其是一部內置不同導航技術的室內導航機械人，可自行掃描室內場地地圖，為視障人士提供實時定位，使用者並可透過應用程式選擇目地，由其自動導航，帶領至目的地。Robo-9並能持續偵測外界環境，避開障礙物，現正在盲人輔導會及心光恩望學校試用。

研發團隊黃先生指，現時機械人導航會計算點對點的最短距離，惟院舍走廊等環境較為狹窄，轉彎或較困難或較易觸法安全防撞機制，未來會升級軟件，令機械人「貼牆走」，以有更多轉彎空間，提高靈活性。

此外，展區亦展出「Gyenno Skywalk步態凍結輔助系統」，柏金遜症病人中後期常見症狀包括步態凍結，病人會出現起步或轉彎困難，如見到前面有人群步伐會突然停下，增跌倒危機，系統利用AI收集並分析佩戴者的步行數據，當檢測到用家出現步行凍結便會投射紅線到地面並發出聲音，打破其凍結狀態，幫助患者恢復步行。

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