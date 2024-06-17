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早餐陷阱｜早餐食麵包配咖啡傷腸胃　專家推介1款食物取代健康又好味【附5款醒腦早餐】

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 47 分鐘前

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中醫師指出，早上吃麵包和咖啡是沒有益處的。

【早餐/有營早餐/健康早餐/兒童早餐】早上，不少人都喜歡來一杯咖啡「叉叉電」，又或者會為孩子選擇方便簡單的麵包做早餐，但是，原來這個兩樣食物都有可能慢慢傷害胃部！一日之計在於晨，那究竟什麼的早餐才是最適合、又能起到醒胃的效果？讓我們一起看看專家的解答，從早餐開始養好身子，也為孩子成長打好基礎。

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早上進食麵包和咖啡會削弱腸胃

根據日媒《cookpad》的報導，一名中醫師指出，當病人來看病、被問及選擇什麼做早餐時，得到最多的答案便是「麵包和咖啡」，而中醫師卻坦言，這是配搭卻是一個削弱腸胃的壞習慣。

醫師指出，麵包是膨化食品，不能為身體提供什麼的營養，有時候人們還會把一些牛油或果醬塗抹在麵包上，這樣便會變成過份甜或油膩，除了為身體帶來脂肪，也會為腸胃帶來負擔；咖啡方面，其成份更會刺激胃黏膜，總體卻是沒有營養價值的。

早上7點到9點是黃金時間養胃

那要吃什麼及怎樣吃才能鞏固胃部的健康？醫師提到，根據東方醫學智慧，每天的早上7點到9點便是「屬於胃部的時間」，如果在這裡吃一些養胃的食物，那健胃的效果會加倍而上。

就此，醫師便推介了日本國民每餐常備的「鰹魚味噌湯」作為早餐。味噌是發酵食品，對腸胃有益，而鰹魚則可以為身體提供能量，是十分健康的組合。此外，更可以根據自己的口味而加配一些昆布或芝麻等食材，促進胃口。

5種醒腦提神早餐食物

根據美國《CNBC》報道，哈佛大學出身的精神病學家兼營養專家Uma Naidoo博士指出，亦可以選擇以下5種醒腦提神的早餐食物，除了能提供足夠營養，更可以保持精力充沛，促進心理健康。

1. 奇亞籽布丁

自製奇亞籽布丁是Uma Naidoo博士最愛的早餐之一，它含有大量纖維，有助活化腸道菌群，減少發炎的情況。奇亞籽富含Omega-3脂肪酸，對大腦有很強的抗發炎作用，有助於改善情緒、抵抗壓力、保持良好的認知和記憶能力。

Uma Naidoo博士指出，可於前一晚製作奇亞籽布丁，材料包括3湯匙奇亞籽、1杯椰奶或無添加糖的牛奶、少許蜂蜜、肉桂粉和海鹽，將它們攪拌均勻並保存。早上進食時，可放入堅果、莓果或椰子片。

2. 炒蛋、奄列、蛋餅

如果習慣早餐吃雞蛋，Uma Naidoo博士建議製作炒蛋、奄列（Omelet）或菜肉餡煎蛋餅（Frittata）。她指出，雞蛋含有優質脂肪、蛋白質、維他命，對大腦健康至關重要。蛋黃有豐富的維他命D和血清素，可維持神經傳導物質的平衡，調節情緒。

她提醒，炒蛋時可加入少許牛奶、鹽和胡椒，亦可按個人喜好加入菠菜或羽衣甘藍。

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3. 炒豆腐

豆腐富含色氨酸（Tryptophan）和大豆異黃酮（Soy isoflavones），均有助降低患抑鬱症的風險。Uma Naidoo博士製作炒豆腐時，會使用薑黃、黑胡椒和海鹽調味。

4. 蔬果汁

蔬果汁提供豐富纖維和葉酸。葉酸其中一個功能是製造腦部的神經傳導物質，當人體缺乏葉酸，有機會導致抑鬱症等精神疾病。Uma Naidoo博士提醒，製作蔬果汁時，應避免添加過多水果及糖分，以免導致血糖飆升。

5. 薑黃拿鐵

薑黃拿鐵又被稱為黃金牛奶（Golden Milk），具有抗發炎功效，有助減輕焦慮症狀、補充能量、提升集中力。製作薑黃拿鐵時，可使用無添加糖的植物奶，混合薑黃和少許胡椒。

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