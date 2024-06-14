入行17年小肥回顧舊事分享秘密　與前度拍拖壓力大曾否認同性戀

▲ 小肥

娛圈中LGBT代表少不了曾於陳志雲訪問中發表出櫃言論的小肥（徐智勇），推出的新歌亦以代表LGBT的彩虹作主題，相信定必為樂迷帶來更多新驚喜。

實力派唱將小肥於6月13至14日在麥花臣舉行「完全變態」演唱會，入行17的他回顧自己的各種形態，跟大家分享個人的大小事。

▲ 小肥

「變態」17年

談到「變態」，小肥從入行至今變過多種形態，「剛入行是最怕事的形態。推岀第二隻碟時是最瘦、最迷惘的形態。推岀第三隻碟時才找到自己喜歡的方向，是既開心又滿意的形態。轉公司後，一些很在意的獎項卻沒得到，亦開始不想出頒獎禮，那是沒信心、怕沒獎的形態。那一期好像熄了火，加上爸爸剛剛走了，是全被動狀態。」

離開了前公司（金牌、金牌大風、太陽）後，小肥回到自己的公司（棋人），他坦言在推出前公司最後一張專輯《黃昏音樂會》時找到了轉變。

▲ 小肥

2017年，盧凱彤作曲、藍奕邦填詞的《內外》暗地裏說同性戀故事，小肥憶述：「那時監製跟我說不可以只有我叫大家坦白，但自己卻不坦白，所以只要有人問我便會回答。其實歌曲推出後一直都無人問過，直至2020年上了陳志雲的節目，他真的問了這個問題，令我想起了2017年的承諾。『有人問我我就會講，但是無人來』，但現在有人來問，想了一會便說了。那是成繭的狀態。」

小肥高呼：「現在破繭了！」所以他決定要舉行「完全變態」演唱會，向觀眾展現自己的各種形態。小肥的新歌以彩虹為主題，「橙色代表集體展現一種力量的一個意義，所以就是《大巡遊》，要大家一齊集結才會展現某一種團結、同行力量。綠色是展現和面對真實的自己。紅色是代表生命的象徵，又是一種性權，特別是性小眾，有很多人都在爭取他們應有的權利。黃是一種自由的意思，做回自己。藍是實現夢想，還有和平的意思，有首歌有少少Dream Come True的意思。紫色就是奔放、自由。」

▲ 小肥

學習面對被攻擊

出道17年，小肥曾經很怕別人會如何去看待他，「我很容易被這些不是讚賞的說話打擊自信心，當然現在已逐漸學懂且慢慢放低。有意思的批評反而是一個進步的機會，應該去接納和改善，有些人則只想欺負人，那我為甚麼要為這些沒意思的人身攻擊而在意呢？連耶穌和佛祖都會有Haters，自己便更加不應在意這些。」

公開岀櫃後，小肥當然有承受被攻擊的言論，但支持的聲音使他相當感動，「有人會說死人妖，都會聽到不舒服的言論。現在回想，這些都是最蠢、最無知的攻擊。既然選擇公開，當然做好了準備。」不過原來拍攝陳志雲節目《Stephen．傾》後曾經「淆底」，「回家後開始驚，想過不如跟志雲說不要岀街。數天後開始平定，然後跟家人、07那屆藝人等說這事，因為我想他們比公眾更早知悉。」

▲ 小肥

勇於承認出櫃

性取向是天生的，小肥指大約小學便知道自己的傾向，「當有大哥哥對我好好便容易對對方有好感，不過那時未知道是甚麼一回事，且連自己也不想承認。以前會跟別人說喜歡女生，作一個。」

28歲的小肥不再自欺欺人，稱：「有些事即使忍住不說，也騙不到自己。沒特別遇到甚麼，可能是壓抑太久要爆，紙包不住火。不只是隱瞞事實那麼簡單，以前會在網上交友，男或女也會認識，恰巧跟同性戀的朋友傾談後便慢慢釋放了。」

在公開岀櫃前，小肥曾被傳媒問及性取向，不過當時的他否認了，「是啊！那時會否認，不敢，都沒想甚麼。還記得驚了數天，當時我雖然沒公開但有跟朋友、熟人透露，亦有去相關的酒吧。」

他更指：「公司沒阻止過啊，但自己不知怎麼辦，沒試過要回應。其實我可以說的，但腦內沒有這個選擇，就直接否認了。」以前跟前度在一起時，小肥試過被人拍下拍拖證據並登上封面，「有次搭的士回家時，說再見後拍了他一下Pat Pat。被問及時，我回答跟朋友多數都這樣說再見。」被傳媒跟蹤成為了小肥與伴侶拍拖之間的壓力，「對他來說，他沒想過要被公開討論。除了他外，亦有另一位前度（當時的伴侶），在我岀櫃後被人查他，令他不開心。」

▲ 小肥

既然已公開出櫃，小肥決定要善用公眾人物的身份，「我想繼續用LGBT這個題目，有很多想發表的內容，現時的只不過是Part 1，希望能有Part 2。」

現時單身的小肥表示：「不知道將來，現時我沒有，覺得暫時的心態都是不適合，很煩呢。我本身麻煩，職業又麻煩，時間又麻煩，不是一般人可以駕馭得到。即是我沒甚麼時間陪他那便收手了，Bye-bye。」他續說：「重新有個人認識我、習慣我所做的行業，我現在這麼公開是很難的。慢慢吧，除了安心感，反正我覺得本身都煩，我又不是很需要。」

最新影片推介：

髮型：Bowie Lo @Admix Hair Styling

化妝： Yen Lai

場地：Chillax Party Event