想Slim但又為食？實測市面4大熱阻油隔脂產品 哪一款最「索」油最有效？

減肥是女人的終身事業，可是對於吃貨來說，「忍唔到口」絕對是減肥的絆腳石。因此，不少保健品牌便推出阻油隔脂的產品，聲稱不用忍口都能保持slim身型，可以盡情享受美食。可是市面林林總總的產品，到底應如果選擇？哪款產品的阻油隔脂效果最好、最有效？這次我們搜羅了4款大熱的阻油隔脂產品做比較，實測哪一款最「索」油，效果最好！

阻隔油脂大比拼！實測4款產品「索」油力



為了測試4款產品的「索」油能力，我們將花生油加入水中，模擬日常食物中的油脂，然後根據每款產品的建議食用量倒入水杯內，看看哪一款「索」油最快最有效！

結果！產品B極速吸附油脂 效果超卓



從測試結果可見，產品B最快有反應，極速將水杯中的油脂包住成白色的波波，而產品A雖然反應較慢，但也能包住部分油脂，相對產品C及D效果就未如理想。

比較4款產品包裝標示 產品B功效最全面



我們再比較4款產品包裝盒上標示的功效，在阻隔油分及脂肪方面，產品B表現較優勝，可以阻隔到87%脂肪及油分，而產品D則在阻隔澱粉方面較好，能分解88%澱粉；而甜分方面，產品B再次勝出，能阻隔25%甜分。此外，在產地方面，產品A、C及D均產自日本，而產品B則由香港製造，更獲GMP認證藥廠生產，品質有保證！

餐前截擊一包阻截4大致肥來源 輕鬆「食住瘦」



產品B在各方面都比較優勝，有效全方位截擊熱量來源，他真正的身分就是Naturo Vita的「餐前截擊」，只需每餐一包就可以精準截擊4大致肥來源，排走87%油分^、抑制87%膳食脂肪^、阻隔30%澱粉^、阻截25%甜分攝取^，並且將多餘致肥物排出體外，而且無色無味，加入任何飲品都不會影響味道，大家就可以盡情享受美食，適合想控制體重及注重健康的人士。

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（特約）