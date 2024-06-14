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死過翻生｜女子車禍鬼門關前走一圈　親眼遇見「閻羅王」眼神兇惡被趕回人間

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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女子車禍鬼門關前走一圈，親眼遇見「閻羅王」，眼神兇惡被趕回人間。

【靈異／閻羅王／死過翻生／車禍／鬼門關】不少人都會好奇死後的世界。近日，台灣一名女網友在網上發文分享，指自己曾遇上車禍失去意識，在昏迷中她突然驚見「閻羅王」，並表示感覺到其非常威嚴的氣場，最後更被兇惡地趕回「人間」。

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台灣一名女網友近日在Dcard討論區以「鬼門關前走一回，被閻羅王趕回來」為題發文，指自己在8年前曾經發生車禍。在下班後凌晨1點多，她一如往常開車回家，經過十字路口時突然被一輛酒駕的車撞上，撞擊力直接將事主彈到副駕駛座位上。

我真的不知道昏了多久，醒來時發現自己卡在副駕駛，全身痛到不能起身，左腳被夾斷也被椅子卡住，這時候聞到我的引擎正在冒煙，當下我心想，完蛋！車子會不會爆炸？

事主遭遇車禍照片。（圖自Dcard）

由於全身劇痛，事主整個人開始意識混亂，沒過幾秒就昏了過去。在失去意識的過程中，事主發現自己身處一個漆黑的地方，且四周沒有東西，「當時心裡就是......我死了？」

正當事主還在困惑時，眼前突然出現一黑一白的光，「這光很巨大，大概一層樓那麼高吧？」接著一張超大的桌子出現在面前，桌子後方則坐著疑似是「閻羅王」。

我看著牠，牠也看著我，然後開始翻著年代久遠的生死簿（地府應該科技化比較方便）。我看著牠翻到其中一頁之後，眼神兇惡的瞪著我說：「妳還沒死，來這裡幹嘛？回去！」（超級兇）。

她還形容，當時見到的閻羅王很模糊，看不太清楚模樣，但感覺到閻羅王的氣場非常威嚴，說話很有威懾力，「閻羅王爺爺真的...好霸氣...」。然後她抽了一口氣就醒過來了，救護車和醫護人員也已趕到現場，事主被送上救護車後又再次昏迷，送院後更直接被推進加護病房。

她又指，當時幫她報案的警員看到車況感到非常震驚，所幸她當天沒有繫安全帶，不然可能被安全帶勒死，而且事故發生後駕駛座整個爛掉，狀態慘不忍睹。

事主表示，這是她人生中發生過最大的車禍，也是遇到最玄的事情，而且自己也有這方面的體質，只不過平時看不到，但可以感覺到其存在。

不過在車禍之前，上班時內心一直感到非常不安，我也不知道是否感應到自己的危險有關，希望有大神們解答。

帖文發出後引起大量網民的討論，不少人網民對事主的遭遇感到神奇，並感嘆幸好事主能夠回來，「能夠回來要珍惜啊」、「天啊…還好妳有回的來...真的阿彌陀佛」，而事主亦表示目前身體都復原得不錯，「只有骨折過的地方變天時會變成氣象局」。

更多網民留言請看：

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