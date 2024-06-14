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社區超市｜city'super社區店登陸黃竹坑　南區專享三小時送遞服務

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

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熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

city'super neighbourhood社區店，於 2024 年 6 月21 日在黃竹坑港鐵站的全新地標 THE SOUTHSIDE 商場隆重開幕。

City Super 集團推出全新city'super neighbourhood社區店，於 2024 年 6 月21 日在黃竹坑港鐵站的全新地標 THE SOUTHSIDE 商場隆重開幕。作為「南區首家大型社區精品超市」，新店銳意打造成一家屬於社區的高品質日常超市，每日逾千款日常用品以「社區尊享價」驚喜登場，讓高品質的環球美食融入大家的生活日常。

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除了秉承city'super 原有的核心理念，新品牌city'super neighbourhood更注入不少嶄新元素，務求令大家於日常也能輕鬆享受高品質的環球健康美食，透過一站式購物服務，滿足每日生活所需，包括社區尊享價—超過千款日常用品、午餐及晚餐上門送餐服務、南區三小時送遞服務、精選產品訂閱計劃、精彩親子及教育活動。

Asok Thai Cake 榴槤造型麻糬蛋糕。

五大矚目元素

新店還集結五大矚目元素，有「至營童食」(Good for Kids)、「快捷美食」(Ready to Eat)、「首次登場」(First Launch)、「療癒系輕食」(Scrumptious Indulgence)和「Top Picks」，帶領區內顧客深度品味優質生活，並讓一家大小體驗各國佳餚技藝，推動社區居民每日探店尋寶。

Meal Deal

為了讓居民每天能便利地購買日常新鮮食材來烹調家常便飯，city’super neighbourhood 誠意推出一系列性價比高的「Meal Deal」。 顧客可以港幣$138起的價錢選購由city’super採購團隊精心配搭的「三餸一湯」食材優惠組合。組合包括「中式健康湯水包」、「每天新鮮到店的中式菜類」和「優質肉類/魚類」，讓顧客惬意地烹調出一頓大廚食材級別的家常便飯。

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