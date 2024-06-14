反恐首案｜警長供稱閒話家常評證人有否悔意　3年間多次替證人心理輔導

▲ 時任偵緝警署警長馮保羅今作供稱。（陳曉欣攝）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警等，7名男女首被控《反恐條例》一案今（14日）於高院續審。曾多次在收押所會見已轉任控方證人的認罪被告的時任警長供稱，他透過閒話家常來評估彭軍壕及黃振強的心理狀態，評估對方具真誠悔意還是為減刑責才擔任證人。警長確認於2020年底至2023年間，多次會見擬擔任污點證人的彭作心理輔導，安撫其情緒。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

時任偵緝警署警長馮保羅供稱，他於2019年12月隸屬有組織罪案及三合會調查科，在本案負責部分調查和拘捕。馮稱絕對不認識彭軍壕的父親，只知彭父是同袍。

辯方問及，為何馮與彭在收押所首次會面長達3小時。馮稱會面由彭提出，彭表示有意認罪及擔任證人，他須評估彭是否有真誠悔意，或是為了減輕刑責才想做控方證人，馮指他沒有權限決定，但會向上司匯報。馮供稱會藉閒話家常來評估彭是否適合任證人，聊天內容即興，「睇佢心理狀態」。馮否認彭曾提出不控告他或告少些罪，若真有其事即代表彭有目的，不是真誠悔過。

馮承認，當彭錄取無損權益口供後，馮在2020年12月底至2023年間持續多次會見彭。馮表示污點證人的心理壓力很大，他會聆聽彭及安撫其情緒，馮形容他是進行心理輔導，他同意並沒有在調查報告紀錄會面內容。

辯方指，馮的同袍在記事冊紀錄2021年11月至12月的2次會面時寫上「for IG」，問及馮對IG指情報收集有否認知，馮稱沒有。

馮另確認，他在2023年5月在收押所會見黃振強前，已多次接見彭和蘇緯軒，兩人表示會認罪及做「金手指」。馮指於評估後認為黃有真誠悔意，馮承認沒有進修犯罪心理學科。

辯方指出，上司派遣馮「秤吓」想投誠的囚犯是否能協助控方，會面時須考慮黃振強提供的資料有無價值，以及與其他證人的口供有否出入。馮否認說法。

就黃振強被捕時的情形，馮否認他與隊員曾毆打和威嚇黃。馮稱，黃得知警員身分後即時撲向他們，馮等4警分別環抱住黃，捉住其四肢和按住頭，黃大力掙扎，嘗試擺脫警員。

辯方問及，黃是否捏造被警員毆傷，馮同意。被問到黃是否弄傷自己誣衊警員，馮稱不排除黃被制服時混亂間撞傷。

賴振邦一方則指出，2020年1月19日凌晨在長沙灣警署內，賴被命令脫剩內褲蹲在牆角，有警員展示裝置的照片問及賴相中物品去向。辯方馮稱「唔理之前事實係點，總之你同我背咗啲名佢，只要話識佢地就放你走，唔係整到你坐十幾碌」。當賴穿回褲子後，褲袋多了很多子彈，有警員從中取出1粒子彈在賴身上磨擦。另有警員拔賴的頭髮，表示可以放賴走，但會對外說賴「篤灰」，馮否認說法。

辯方問及，馮知否賴曾就事件向投訴警察課投訴，馮稱不知道。辯方再指，因為賴受到威嚇和毆打仍沒有招認，故警方建議彭「篤多嘅人」，馮表示不同意。

聆訊周一（17日）續。

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