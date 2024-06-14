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膽固醇｜女子膽固醇超標醫生教5招毋須服藥　半年恢復正常更排毒防中風

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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台灣一名女子膽固醇超標，醫生教5招半年後恢復正常，還附帶排毒及防中風的效果。

【膽固醇／心臟病／中風／塑化劑／飲食習慣/恢復正常/毋須服藥/排毒】高膽固醇會對身體造成各種危害，更有可能引發心臟病、中風等問題；不過要降低膽固醇，除了服用藥物之外，其實亦可以透過調整飲食及生活習慣等改善問題。台灣就有醫生分享病例，指一名膽固醇超標的女子在不服藥的情況下，靠5招在半年內恢復正常，甚至還達到排毒及預防中風的效果。

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台灣營養功能醫學專家劉博仁近日在個人Facebook專頁上分享病例，表示一名50多歲的女子本身患有乳癌，完成手術治療後正在服用抗荷爾蒙藥物。不過為她進行檢查時發現，其總膽固醇超標，指數高達347mg/dl（正常值小於200 mg/dl），其中低密度膽固醇（LDL，壞膽固醇）水平更高達252mg/dl（正常值小於130mg/dl）。

劉博仁指出，一般情況下會建議患者馬上開始服用降膽固醇的藥物，以免膽固醇過高導致動脈硬化、心肌梗塞及腦中風的風險增加，然而女子卻表示不想服藥，於是決定從其他方面入手解決問題。

他提出5個建議，要求女子跟從並作出營養調整，當中包括盡量少吃紅肉、絕對不吃含有反式脂肪的食物、做運動、戒糖及少吃水果等。女子一一執行，並在半年後覆診，結果發現其總膽固醇指數下降至212mg/dl，低密度膽固醇水平下降至124mg/dl，成功回復至正常水平，而高密度膽固醇（HDL，好膽固醇）則有80mg/dl。

此外，當初進行檢查時，劉博仁還發現女子的身體有塑化劑污染嚴重的問題，多達7項毒素水平過高。所幸她聽從醫生建議，暫停使用部分化妝品及過香的清潔用品，並且多喝水、多吃十字花科蔬菜，以及多做運動流汗，再配合排毒配方，最終成功在半年後達到「無毒一身輕」的狀態，身體再無任何塑化劑殘留。

到底身體為何會出現膽固醇過高的情況？劉博仁就解釋，造成膽固醇過高的原因有很多，大約3成是由飲食引發，7成由肝臟自行製造。他強調，高膽固醇問題必須治療，若擔心藥物有副作用，可先從生活習慣及營養方面入手，持續運用補充營養、運動等方法來降低膽固醇，並持續健康病情；但如果持續一段日子之後病情仍未有起色，便必須開始服藥控制。

他亦坦言，如果患者不積極改變生活習慣及營養攝取，只會令動脈硬化情況越見嚴重，甚至引發心臟病或中風等問題。

同場加映：11種可降低膽固醇食物

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

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