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恩愛夫妻丨陳豪與陳茵媺蜜遊韓國慶祝結婚周年　Aimee晒合照被網民批執得太過份

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 33 分鐘前

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陳豪變晒樣????

陳豪與太太陳茵媺（Aimee）婚後恩愛如昔，是圈中的模範夫妻。近日忙完拍攝的阿Mo撇低仔女，與Aimee飛到韓國慶祝結婚周年。

日前有網民在韓國「捕獲」夫婦二人，而他們更有求必應，粉絲合照，難怪被讚親民冇架子。

恩愛夫妻丨陳茵媺為老公陳豪慶生勁溫馨　小朋友送上心思禮物

恩愛甜蜜

之後，Aimee亦在社交網甫出與老公甜蜜合照，二人手拖手對望，眼中只有對方，簡直隔了個Mon也感受到那份「甜」。

另一張則是二人正面照，Aimee搭着老公隻手，發文：「I will always love you. ❤️Happy Anniversary, my dearest.@moses_chan_」

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執相太「重手」

不過這輯充滿韓風感覺的相引起網民關注，皆因他們認為執相太「重手」，阿Mo太白變成韓星，更笑言：「爽身粉搽上頭？」。不少圈中好友李佳芯﹑楊茜堯﹑陳自瑤﹑龔嘉欣等亦有留言祝賀。

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