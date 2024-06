恩愛夫妻丨陳豪與陳茵媺蜜遊韓國慶祝結婚周年　Aimee晒合照被網民批執得太過份

▲ 陳豪變晒樣????

陳豪與太太陳茵媺(Aimee)婚後恩愛如昔,是圈中的模範夫妻。近日忙完拍攝的阿Mo撇低仔女,與Aimee飛到韓國慶祝結婚周年。

日前有網民在韓國「捕獲」夫婦二人,而他們更有求必應,粉絲合照,難怪被讚親民冇架子。

恩愛夫妻丨陳茵媺為老公陳豪慶生勁溫馨 小朋友送上心思禮物

恩愛甜蜜

之後,Aimee亦在社交網甫出與老公甜蜜合照,二人手拖手對望,眼中只有對方,簡直隔了個Mon也感受到那份「甜」。

另一張則是二人正面照,Aimee搭着老公隻手,發文:「I will always love you. ❤️Happy Anniversary, my dearest.@moses_chan_」

執相太「重手」

不過這輯充滿韓風感覺的相引起網民關注,皆因他們認為執相太「重手」,阿Mo太白變成韓星,更笑言:「爽身粉搽上頭?」。不少圈中好友李佳芯﹑楊茜堯﹑陳自瑤﹑龔嘉欣等亦有留言祝賀。

