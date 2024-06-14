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旅遊發展︱民建聯促增歐美直航航班　倡設電影主題遊樂園區

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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民建聯立法會議員鄭泳舜和周浩鼎就旅遊業發展藍圖2.0提建議。（民建聯供圖）

《香港旅遊業發展藍圖2.0》業界諮詢今日結束，民建聯今日呈交書面回應，促進一步加強往來歐洲及北美的直航航班，又建議設立電影主題遊樂園區等。

民建聯副主席兼經濟發展事務發言人周浩鼎表示，香港目前與歐洲的直航航班仍有很大提升空間，指外訪時接觸的歐洲商務旅客，都想來香港，並再進入內地城市，期望本港除了積極加強與「一帶一路」國家包括中東的航線網絡外，亦須致力進一步加強往來歐洲及北美的直航航班，以助鞏固香港聯通世界角色。

倡善用大數據分析盛事成效

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，在發展盛事旅遊方面，建議當局善用大數據分析，就每項大型盛事，特別是受政府資助的盛事所帶動的國內或境外旅客、消費模式及金額、留港日數及經濟效益，進行調查及分析，以評估盛事成效，打造超級品牌盛事，並支援加強境外宣傳推廣，以更好發揮盛事旅遊效應。

政府正與《九龍城寨之圍城》電影公司商討，保留電影物資、藉劇照、道具等用作展覽。民建聯認為，重現《九龍城寨之圍城》場景外，園區也可展示過去及近期不少有口碑或獲獎電影的場景、道具、劇照及服裝等；既有餐飲打咭沉浸式元素，吸引旅客觀光消費，也可推廣香港電影文化。

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