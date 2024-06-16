財爺網誌︱陳茂波：啟德體育園可支持本港舉辦更多體育文藝表演國際級盛事

▲ 陳茂波與多對父子到球場踢波。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示，明年上半年落成啟用的啟德體育園，除了為市民提供優質、多功能的康體設施外，亦將可支持本港舉辦更多國際級的體育和文藝表演盛事，讓更多市民和旅客可以觀賞到更多好的賽事和表演，亦將為零售、餐飲以至旅遊相關行業帶來更多生意。

今日是父親節，陳茂波在網誌上透露，自己趁周末和多對父子一起到球場踢波，享受足球運動的樂趣。

陳茂波說，過去幾年，政府投入了不少資源提升體育和康樂設施供市民使用，例如5人足球場。希望豐富多元、中西薈萃的康樂體育和藝文項目，可為市民提供更多的休閒及藝術文化選擇。

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香港電影發展基金至今資助逾百部電影

陳認為，電影也是文化生活的重要部分，尤其是港產電影，自己早前也看了兩套港產電影，包括《九龍城寨之圍城》。他表示，香港電影發展基金至今已資助100多部電影，涉及超過100位新晉導演和監製，同時發掘了大量年輕演員、創造了數以千計的職位。相關電影亦獲得了超過160個本地和國際獎項。這兩年新推出的資助計劃，包括協助香港電影人和製作人開拓內地市場，以至跟歐亞地區業界交流等。陳茂波希望，日後有更多本地的電影能得到大家的關注和支持。

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