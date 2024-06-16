  • 30°C
香港時間 : 2024616日 (日) 17:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曾俊華遊日有感：一個地方能否吸引人　只靠煙花、魚蛋絕不是辦法

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

京都嵐山公園有一座為已故總理周恩來設立的石碑。（曾俊華Facebook圖片）

日本是港人旅遊熱點，前財爺曾俊華近日亦和家人到日本遊玩，分享當地市道和待客之道，他感慨道：「一個地方係咪吸引到人嚟，都係要睇嗰度個社會嘅大環境同氣氛，畀唔畀到啲市民信任，信心，安心，安全感，淨係靠烟花，魚蛋呢啲咁樣嘅嘢，就絶對唔係辦法啦。」

曾俊華在社交平台分享話，自己此行，主要是去大家去慣去熟的熱點地點：大阪及京都。和之前兩地前往一樣，曾話，不論是遊客區，還是非傳統遊客區，街上都人頭湧湧，加上天氣好，隨便舉機都影到靚相，曾俊華說自己日日行過萬步，「比起平時喺香港行多幾倍。」

點擊圖片放大

曾俊華又話，此行選擇的，多是較受歡迎的食肆，幾乎爆滿，若非女兒多個月前事先訂位，「真係怕會冇啖好食。」他續指，自己所到之處，一般食肆生意都相當不錯，街上都見唔到吉舖，料與當地租金較便宜有一定關係。他說：

我睇佢哋啲招租廣告，一個四百呎左右嘅住宅單位，月租都係三四千蚊港紙，所以即使當地人薪金水平，都唔算好高，但係因為租金相對低，變咗大家動用嘅收入，都係比較多，變咗大家嘅生活質素，都會比其他地方好。

此行，曾俊華又發現多港人在日本從事服務行業工作，例如，其入住的酒店，有來自香港的服務員，到某個百貨的美食廣場，又見到講廣東話的香港朋友。「我諗近年，真係有唔少香港朋友，移居咗日本闖天下。」

曾俊華認為，一個地方能否吸引人前往，要視乎當地社會大環境和氣氛，是否能給予市民信心、安心。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

港車北上丨港車北上成港人周末消費潮流 鄭偉文大讚内地綠色環保大開眼界
12:49 2024/05/22
港車北上丨港車北上成港人周末消費潮流 鄭偉文大讚内地綠色環保大開眼界
【零售市道】酒吧業協會：生意受通關影響後下跌大約兩成　再推大抽獎等救亡措施
19:26 2024/05/07
【零售市道】酒吧業協會：生意受通關影響後下跌大約兩成　再推大抽獎等救亡措施
零售市道｜丘應樺：目前沒計劃為政府物業提供租金寬減
14:06 2024/06/05
零售市道｜丘應樺：目前沒計劃為政府物業提供租金寬減
旅發局｜夏季向過夜旅客送交通、消費優惠　6月推新廣告宣傳全城好客之道
17:00 2024/05/30
旅發局｜夏季向過夜旅客送交通、消費優惠　6月推新廣告宣傳全城好客之道

你可能感興趣

港車北上丨港車北上成港人周末消費潮流 鄭偉文大讚内地綠色環保大開眼界
12:49 2024/05/22
港車北上丨港車北上成港人周末消費潮流 鄭偉文大讚内地綠色環保大開眼界
【零售市道】酒吧業協會：生意受通關影響後下跌大約兩成　再推大抽獎等救亡措施
19:26 2024/05/07
【零售市道】酒吧業協會：生意受通關影響後下跌大約兩成　再推大抽獎等救亡措施
零售市道｜丘應樺：目前沒計劃為政府物業提供租金寬減
14:06 2024/06/05
零售市道｜丘應樺：目前沒計劃為政府物業提供租金寬減
移民 曾俊華 美食 京都 香港 日本 酒店 大阪 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首開腔 自爆40歲突呼吸困難失禁 死過翻生改變人生觀
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首開腔 自爆40歲突呼吸困難失禁 死過翻生改變人生觀
臨終說話丨病人臨終前最常說的1句話 安寧護士分享4大詭異現象：不可思議
臨終說話丨病人臨終前最常說的1句話 安寧護士分享4大詭異現象：不可思議
急症室最長等候時間（06月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月16日 時間12:05）
娛圈辛酸丨拍劇頻頻被掌摑戲致面癱　王書麒憶述患病經歷搞喊許秋怡
娛圈辛酸丨拍劇頻頻被掌摑戲致面癱　王書麒憶述患病經歷搞喊許秋怡
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評　Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評　Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因