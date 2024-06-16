曾俊華遊日有感：一個地方能否吸引人　只靠煙花、魚蛋絕不是辦法

▲ 京都嵐山公園有一座為已故總理周恩來設立的石碑。（曾俊華Facebook圖片）

日本是港人旅遊熱點，前財爺曾俊華近日亦和家人到日本遊玩，分享當地市道和待客之道，他感慨道：「一個地方係咪吸引到人嚟，都係要睇嗰度個社會嘅大環境同氣氛，畀唔畀到啲市民信任，信心，安心，安全感，淨係靠烟花，魚蛋呢啲咁樣嘅嘢，就絶對唔係辦法啦。」

曾俊華在社交平台分享話，自己此行，主要是去大家去慣去熟的熱點地點：大阪及京都。和之前兩地前往一樣，曾話，不論是遊客區，還是非傳統遊客區，街上都人頭湧湧，加上天氣好，隨便舉機都影到靚相，曾俊華說自己日日行過萬步，「比起平時喺香港行多幾倍。」

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曾俊華又話，此行選擇的，多是較受歡迎的食肆，幾乎爆滿，若非女兒多個月前事先訂位，「真係怕會冇啖好食。」他續指，自己所到之處，一般食肆生意都相當不錯，街上都見唔到吉舖，料與當地租金較便宜有一定關係。他說：

我睇佢哋啲招租廣告，一個四百呎左右嘅住宅單位，月租都係三四千蚊港紙，所以即使當地人薪金水平，都唔算好高，但係因為租金相對低，變咗大家動用嘅收入，都係比較多，變咗大家嘅生活質素，都會比其他地方好。

此行，曾俊華又發現多港人在日本從事服務行業工作，例如，其入住的酒店，有來自香港的服務員，到某個百貨的美食廣場，又見到講廣東話的香港朋友。「我諗近年，真係有唔少香港朋友，移居咗日本闖天下。」

曾俊華認為，一個地方能否吸引人前往，要視乎當地社會大環境和氣氛，是否能給予市民信心、安心。

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