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日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 32 分鐘前

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【日本腦炎／傳染病／防蚊】日本腦炎高峰期來臨，市民記得要做好防蚊措施！日本腦炎是一種經蚊子傳播的疾病，尤其於炎熱的季節流行；病情嚴重者會在短時間內發病，出現頭痛、發高燒、頸部僵硬、神志不清、昏迷、抽搐（尤其是兒童）、痙攣性癱瘓等症狀，甚至死亡。為了讓大眾儘早防範，下文將會為讀者整合3大高危地點及預防方法:

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3大高危地點 2時段勿前往

根據台灣衞福部資料，5至10月為日本腦炎流行期，主要經由蚊叮咬傳播病毒，而蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等，並以豬隻為病毒的主要增幅宿主。當局呼籲，蚊子叮咬人高峰時間為黃昏和黎明，故市民應避免於黃昏與黎明水稻田、池塘、豬舍等地活動。

3大預防方法 

當局又提醒民眾，如無法避免去高危蚊患地區，亦應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用合適的的防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬，降低感染風險。

除此之外，當局建議，目前接種日本腦炎疫苗是最有效預防方法，若家中有適齡兒童尚未接種日本腦炎疫苗，應盡快完成接種；居住在高危地區的成年人亦可再自費接種疫苗。

同場加映 : 9款5星驅蚊劑滿分安全名單

消委會於不同零售店選購了25款常見驅蚊劑，包括5款標示含避蚊胺（DEET）、4分標示派卡瑞丁（Picaridin或Icaridin）、2款標示含丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）、3款標示含-薄荷烷-3,8-二醇（PMD）、1款標示含雪松油（Cedar Oil）、2款標示含野紅茄提取物、以及8款聲稱「天然」或「草本」之樣本。每瓶售價由$18.9至$259不等，消委會主要針對各樣本的驅蚊效能作測試，同時審視聲稱成分對皮膚的影響。

測試結果發現，當中24款樣本均能達到驅蚊效果，但在表現上仍有頗大差異；此外有1款樣本的驅蚊能力欠佳，甚至所含成分更容易吸引蚊子靠近。為此，本報挑選出9款5星滿分安全名單，供大家參考：

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