名人尖子｜何晉樂《愛回家》演Joe惹負評　擁藥劑師碩士學位英國名校畢業來頭勁

▲ 何晉樂擁英國名校藥劑師碩士學位，返港追歌手夢。

【愛回家/何晉樂/聲夢/英國升學/英國名校/】處境劇《愛·回家之開心速遞》收視一直不錯，其中隱藏足足七年時間的三房兒子龍舟（阿Joe）終於出現，是由《聲夢傳奇》第一季的最後五強歌手的何晉樂（Rock）出演，不過網民卻給負評狠批3宗罪！何晉樂其實是一名高材生，於英國名校畢業，擁藥劑師牌，不過返港後選擇加入金融界別，自細喜愛唱歌的他真正目標是追逐歌手夢。

最新影片：



愛回家︱何晉樂回流返港做金融才俊

Rock於9歲時隨家人移民英國，他曾於媒體訪問中透露，年幼時性格較孤僻，只因起初移民到英國時，他不敢外出玩樂，經常宅在家裡，直至升上高中後結識多了朋友，更一起玩音樂，才變得較健談。讀書成績優異的他，英國威爾斯的卡迪夫大學（Cardiff University），修讀藥劑學碩士課程。

大學畢業後，Rock考獲藥劑師牌，於英國完成實習後就回流返港，擁碩士學位的他更放棄藥劑學的專長，於某大型保險及投資公司擔任理財策劃工作。

愛回家︱卡迪夫大學來頭勁

Rock所就讀的卡迪夫大學（Cardiff University）是英國一所具有悠久歷史的公立研究型大學，它位處威爾斯卡迪夫的凱西公園，該校更於1883年取得皇家許可狀，亦是威爾斯地區唯一入選The Russell Group（羅素大學集團）的大學。

根據最新的 2024 年 QS 世界大學排名，卡迪夫大學於全球排名第154位，而在英國地區則排第 24 位。至於英國本地的權威大學排名，卡迪夫大學於「Complete University Guide 2024」中排名第21位。

卡迪夫大學在當地以研究而擁有極高聲譽的英國大學，根據最新的英國科研質量評估Research Assessment Exercise(RAE)顯示，卡迪夫大學的研究領先全球，33個科系於原創性及研究成果重要性上均達世界級水準。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

愛回家︱參加《聲夢》追歌手夢

Rock參加完《聲夢》後，名氣不及炎明熹、鍾柔美、姚焯菲、詹天文、冼靖峰等人，推出首支個人單曲《無證騎士》正式出道，今年只推出了一首歌無綫外購劇《命轉皇后》香港版片尾曲《一早註定》，今次加入《愛回家》拍劇，未知能否有助事業呢？

愛回家︱網民狠批3宗罪

網民指Rock在《愛》劇中造型不行，演技亦備受批評，網民指他的演技差，不似「公子貴氣」那種感覺，「第一眼：佢個look不像富二代」、「好像以前坤哥」、「應該會拉低收視」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】