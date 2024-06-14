網絡騙案｜騙徒冒網店騙取用戶銀行資料　木馬程式監控手機即轉走存款

▲ 警方瓦解一個利用惡意手機應用程式進行詐騙的跨境犯罪集團。

香港警方與新加坡及馬來西亞警方聯手瓦解一個利用惡意手機應用程式進行詐騙的跨境犯罪集團。

網絡安全及科技罪案調查科警司高迪今日（14日）表示，去年中香港和新加坡警方留意到有犯罪集團針對香港和新加坡的市民，在網上購物時進行詐騙，在不同社交媒體開設各種虛假商店專頁，聲稱售賣不同貨品，當市民與騙徒聯絡時，騙徒要求透過非官方認可的連結下載和安裝虛假網購應用程式，之後指示到網站輸入網上銀行理財資料，聲稱用作支付運費或雜費。

市民安裝該木馬程式後，騙徒可在遠端監控手機，騙徒取得資料後登入戶口將存款轉走。調查發現集團主要針對東南亞地區的市民，涉及逾4000名受害人，當中新加坡警方在2023年錄得1899宗，案累計損失逾1.9億港元；香港警方在2023年9月至2024年4月期間接獲41宗個案，損失約1,200萬港元，最大一宗損失約600萬港元。

調查發現詐騙集團使用的木馬應用程式主要掛載在香港、馬來西亞及其他東南亞地區的伺服器上，網罪科人員分析位於香港的伺服器，發現掛載最少260種該類木馬程式，數據會傳送到逾100個本地和海外的IP地址。

當中約50個伺服器租用人是兩名馬來西亞籍男子，網罪科展開財富調查，得悉騙款轉到31個不同戶口，部分已在去年2月開設，清洗逾3,450萬元犯罪得益。在本月12至13日，香港和馬來西亞警方展開代號「遙嶺」行動，馬來西亞警方拘捕兩名男子（26和47歲），相信是詐騙集團骨幹成員，新加坡則在2023年展開多次行動，共拘捕140人。香港警方拘捕14名傀儡戶口持有人（19至61歲），檢獲8部手機、銀行文件和控制木馬程式的伺服器。

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