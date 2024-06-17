呼吸道疾病｜RSV病毒肆虐 歌神也遭殃 長者感染或致重症 接種疫苗加強防護

RSV呼吸道合胞病毒對長者的威脅絕對不能掉以輕心，「歌神」張學友早前就因感染RSV而中止在台灣舉辦的演唱會，足見其傳播力驚人。有專科醫生指出，60歲以上長者，尤其患有哮喘、慢阻肺病、糖尿病及心臟疾病，感染後或增加併發症及入院風險，應盡早接種疫苗，抵抗病毒入侵。

RSV病毒可以透過直接接觸患者的分泌物及飛沫傳播，或通過受污染的手或接觸染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。呼吸系統科專科醫生譚子雋表示，感染RSV後通常會出現鼻塞、流鼻涕、發燒及喉嚨痛等病徵，惟高危人士例如60歲以上或患有長期病患人士，有機會出現肺炎、哮喘及中耳炎等併發症，入院及重症比例亦會較高。

高危人士入院及死亡比例高

譚醫生指出，隨著年齡增長，長者的免疫系統會變弱，假如持續出現健康問題，或無法有效對抗包括RSV在內之病毒感染，甚至會加劇原有慢性疾病的病情。不同研究更顯示，大約40%高危人士感染RSV入院後會併發肺炎；65歲以上人士因感染RSV而入院的比例有近22%；30日內因感染而死亡的比例更達到85%，比起感染流感的數字更高。

現時，沒有特效藥物用於治療RSV病毒感染，只能透過支援性治療紓緩病徵，一般病情輕微患者可於一至兩星期痊癒，惟長者及免疫力低下人士的康復或較長，假如引起肺炎、竇炎或中耳炎，患者或需服用抗生素，期間亦應補充足夠水分以防脫水。

60歲或以上人士宜盡早接種

面對RSV病毒感染，譚醫生認為最有效方法是盡早接種疫苗，加強防護，尤其患有長期病患的長者，應在身體狀況穩定時接受注射。研究顯示，RSV疫苗可保護60歲以上人士抵抗病毒引致之下呼吸道疾病逾80%，並可保護患有至少一種共病包括慢阻肺病、哮喘、心臟衰竭及糖尿病之人士，於感染後出現下呼吸道疾病的機會逾90%。

此外，多個國際指引包括美國疾病防控中心也強烈建議60歲或以上、患有長期疾病人士接種一劑RSV疫苗、以減低感染及重症風險；全球哮喘防治創議（GINA）亦建議，RSV佐劑疫苗能減輕上、下呼吸道症狀，保護60歲或以上長者及哮喘患者出現重症機會。而患有慢性心臟疾病、糖尿病或肺病、免疫系統較弱、以及長期居住於院舍的長者亦應接種。

譚醫生提醒，接種RSV疫苗之餘，市民亦要保持個人衛生，出入高風險場所應戴上口罩。至於60 歲以上或上述之高危人士可諮詢主診醫生意見，按自身情況作接種安排。

▲ 譚子雋醫生