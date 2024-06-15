東張女神｜梁菁琳穿低胸裙大騷天賦本錢 Katerina棄做獸醫闖娛圈【多圖】
娛樂
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 35 分鐘前
最後更新： 34 分鐘前
身為「東張女神」之一的梁菁琳（Katerina）採訪時心口掛住個勇字之外，其身材也同樣「唔可以睇小」。梁菁琳過往曾以小背心造型進行採訪，就被網民斥責她教壞小朋友，但也無阻她在社交網上派福利呢！
梁菁琳近日在社交網分享自己分別身穿白色、黑色低胸裙的靚相，其深長事業線真是睇到人「嘩嘩聲」，網民對她所派的福利相當受落！
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放棄做獸醫
Katerina於澳洲雪梨大學獸醫系雙學位以一級榮譽成績畢業，入行前曾任職獸醫的她於2021年參加《香港小姐競選》並打入12強。
之後，她簽約TVB成旗下藝人，目前的主要工作為《東張西望》外景主持，又曾於劇集《寵愛Pet Pet》演獸醫、參加《全能司儀選拔大賽2022》。
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