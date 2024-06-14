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香港小姐丨潘明璇「玩命」指姜濤好肥　Michelle直言愛肌肉男：喜歡丁子朗【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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港姐潘明璇接受街訪，衝口而出指姜濤肥。

去年參加港姐的潘明璇（Michelle）因擁有港大就讀金融碩士學位，由此被冠以學霸之名。可是雖然有學歷有身材，最後在港姐仍是空手而回。

而參選前已十分活躍於社交平台的潘明璇，繼續在個人社交平台派福利，有時更會與郭珮文（Juliana）齊騷身材，製造不少具震撼力的黃金畫面。

香港小姐丨Juliana孖Michelle晒身材互拍留影　郭珮文+潘明璇夜遊中環邊食邊擺甫士【多圖】

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潘明璇欣賞丁子朗

不過最近潘明璇不只搏命更「花式玩命」，因為早前YouTube頻道《齊齊up》做街訪，主持應認不出潘明璇是港姐，當被問她喜歡哪位男星，而潘明璇十分識做表示：「我鍾意TVB嗰啲。」

同時，她表示最喜歡丁子朗，稱：「不過佢唔係拍戲，係唱歌㗎。（鍾意佢啲咩？）我哋同一間公司㗎。」

主持人此時才知潘明璇是藝人，並取出近期人氣爆燈的新一代男神劉俊謙的相片，潘明璇稱：「幾有型」，同時坦言喜歡有腹肌的男人：「我鍾意有腹肌，鍾意做GYM，我自己都係做GYM。」

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口快快指姜濤肥

之後，主持再叫她在姜濤、劉俊謙、王嘉爾（Jackson）之中揀男友或老公時，當主持人才說：「第一個係姜濤......」時，潘明璇已衝口而出，說：「哦，好肥嗰個。」

主持人續說，還有劉俊謙和王嘉爾做選擇，潘明璇表示會揀劉俊謙，老公就選擇王嘉爾，說：「Jackson Wang好似好乖，形象係好老公。呢個（劉俊謙）就好似好玩啲。」

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