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基因遺傳︱小朋友智商遺傳自媽媽？　父母基因大比拼揭露子女7個遺傳特質

兒童健康

撰文： 林愛娜

發布時間： 2 小時前

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父母基因大比拼，揭露子女7個選傳特質。

BB出生後，大家也愛討論這孩子像媽媽還是爸爸更多，父母都希望子女遺傳到自己的優點，例如聰明的腦袋、漂亮的五官輪廓、大眼睛等。究竟孩子遺傳基因來自父母哪一方？

國外網站Brightside指出，由於男性基因比女性基因更活躍，因此一般情況下，子女從父親和母親遺傳的基因分別佔60%和40%，不過不同身體特徵會偏向不同性格的基因主導，以下是7個分別由父母主導的基因。

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基因遺傳︱性別—爸爸主導

由於女性的性染色體為XX，男性為XY，因此嬰兒的性別取決於父親，若從父親獲得X染色體就是女孩，Y染色體就是男孩。
如果一個男性家中有很多兄弟，他有兒子的機會會更高；相反若家中很多姊妹，他就會有更多女兒。

基因遺傳︱智商—男孩由媽媽主導

由於負責智力的基因包含在X染色體中，因此女性更有可能將智力基因遺傳給孩子。嬰兒的性別主要由性染色體X和Y組合而成，男孩的基因組合是XY，X來自母親、Y則來自父親，負責智力的基因包含在X染色體中，因此男孩的智商受媽媽遺傳，女兒的智商是從父母雙方基因中獲得。

不過，遺傳並不是智力的唯一決定因素，據估計，只有40%至60%的智力是遺傳，其他智力則依賴環境。但研究人員也發現，母親在智力的非遺傳部分中發揮極其重要的作用，有研究表明，母親和孩子之間的安全聯繫與智力密切相關。

基因遺傳︱身高—爸爸主導

爸爸對子女身高的基因影響大於媽媽，一個人的身高約60%至80%取決於父母，其他則靠後天努力，包括飲食、生活方式等。

身高公式

  • 男生：（媽媽身高＋爸爸身高＋13）÷2 
  • 女生：（媽媽身高＋爸爸身高－13）÷2

基因遺傳︱體重—媽媽主導

超重或健康的傾向是遺傳性，在這樣情況下，減掉多餘體重很困難，不過合理的飲食和身體活動也是有益的。大多數情況下，孩子的體重主要取決於母親，超重的母親往往會生出超重且較大的嬰兒。媽媽瘦了，小孩就會瘦。

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基因遺傳︱牙齒—爸爸主導

有研究指，牙齒的形狀和大小，可能從父母雙方遺傳而來，不過爸爸的基因就佔主導地位。因此如果父親經常去看牙醫，他的子女也有很大機會出現牙齒問題。

基因遺傳︱精神疾病傾向—爸爸主導

隨著年齡增長，精子的品質會下降。這就是為什麼老年男性可以將突變基因遺傳給他們的孩子。這會增加精神疾病、自閉症、過動症或躁鬱症的風險。此外，父親年齡超過 45 歲或以上所生的孩子更有可能出現學習困難。

基因遺傳︱頭髮—父母雙方

有些孩子天生捲髮，這是其父母至少其中一方是捲髮，簡單的系統如下：

  • 如果父母都是捲髮，孩子也會是捲髮
  • 如果父母都是直髮，那麼孩子也會是直髮。
  • 如果父母一方是捲髮，另一方是直髮，那麼孩子的頭髮就會是捲髮。

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