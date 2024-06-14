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啟德體育園｜陳國基：明年上半年可正式啟用　會試辦活動測試營運能力

社會

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啟德體育園。(梁偉榮攝)

由政務司司長陳國基帶領的啟德體育園跨部門工作小組，今日(14日)舉行首次會議。陳國基在會後指，體育園的工程進展良好，室內運動場及主場館主體結構大致完成，預計主要設施能在年底落成，在明年上半年啟用，而正式啟用前會做好充足測試，例如舉行不同性質的試驗活動，確保秩序、交通順暢等。

陳國基指，指啟德體育園對香港體育有重要支撐作用，現已進入最後施工階段，目前工程進度良好，符合預期，當中公眾運動場、室內運動館已完成，系統測試等還在準備當中，有信心主要設施將在今年年底完成，預計體育園將在明年上半年啟用。他提到，體育園使用前必會進行充足的測試，確保場地設置、購票系統、場地內外秩序，及觀眾乘搭交通工具順暢等。

陳國基續稱，啟德體育園管理公司已接觸200多個體育及非體育活動等機構，全部均表達有意向在體育園舉行活動，反映園區受歡迎，有助推動體育發展及帶動娛樂產業；明年11月舉行的全運會將會是啟德體育園活動重點，全運會香港賽區籌委會及文體旅局正如火如荼進行準備工作。

為發揮最強大經濟效益，當局要求體育園設施「軟硬兼備」，包括交通安排滿足訪客不同出行需要，體育園鄰近港鐵、巴士及的士站，亦設有800個停車位；政府會聯同活動主辦單位，根據活動性質及規劃，制定協調機制，作出人群管理及交通部署，加強鐵路服務，及加開巴士路綫等。陳國基又提及他已指示運輸局、文體旅局確保周邊交通配套到位，亦會設立聯合指揮中心，各部門緊密溝通協作，讓遊客有序離場。

左起：運輸及物流局局長林世雄、財政司副司長黃偉綸、政務司司長陳國基、署理文化體育及旅遊局局長劉震、保安局副局長卓孝業。（曾耀輝攝）

陳國基指園區可滿足運動、購物、餐廳不同功能，並有70萬呎的零售及餐飲設施，亦有海濱長廊供遊客享受維港景色，已要求文體旅局加強宣傳鄰近地區如土瓜灣、九龍城，協同發展餐飲等產業，吸引旅客消費，政府亦將成立啟德體育園諮詢委員會，邀請不同界別就營運及推銷策略提供意見。

被問及會否擔心附近居民受場活動噪音滋擾，陳國基指啟德主場館設有上蓋，多次測試後都符合標準，認為噪音不會對居民產生影響。至於交通配套，他指政府關注5萬觀眾的有序離開，跨部門小組與警方不斷討論，並指從主場館步行至宋皇臺及啟德港鐵站都需要10至15分鐘，並會安排港鐵增加班次，相信能有效疏導觀眾。他指，如果「再行遠少少」 ，彩虹等港鐵站都可以使用。

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