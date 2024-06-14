頭痛警號｜《女醫神Doctor X》48歲米倉涼子一度想引退　歷低腦壓頭痛5年曾臥床1個月

【米倉涼子／女醫神Doctor X／日本／日劇／頭痛】主演《黑色筆記本》、《女醫神Doctor X》等多部熱門電視劇的48歲日本女星米倉涼子，早年曾公佈自己罹患「低腦壓頭痛」。最近她在晨間新聞節目上再親述病況，並透露曾因為病情，而想過退出演藝圈，所幸在去年接受手術治療，健康狀態逐漸恢復正常。

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米倉涼子親述患病經歷

綜合外媒報道，48歲日本女星米倉涼子今日（14日）在NHK晨間新聞節目《あさイチ》親述病況。米倉涼子曾在2019年公開表示，自己罹患「低腦壓頭痛」，一種由「顱內低壓症」所引致的頭痛問題，期間她敬業地忍著病痛接演《女醫神Doctor X》和美國百老匯音樂劇《芝加哥》，但最終在2022年9月因病情惡化，決定辭去《芝加哥》的工作。

米倉涼子在節目中透露，後來她於去年遇到一位專科名醫，接受手術後曾住院達1個月時間，現時健康狀態逐漸恢復正常。她憶述每當發病時，身體就開始發冷，甚至試過凍得猶如一根雪條：

有時候我連走直線都沒辦法做到，要咬緊牙關才能勉強走幾步，然後就會覺得很疲倦，而且經常無法站立。

她表示，這種病從外觀上難以被觀測到，所以周圍的人也很難理解到她的情況，她形容：

你有試過走上停止運作的扶手電梯嗎？我每次發病就有這種違和感。晚間看到車燈也變得迷迷糊糊，看起來像連成一片，甚至分不出來自己身在何處。

她續指，後來病情逐漸惡化，連一般坐在椅子上也變得非常困難，只能躺下來紓緩不適感。她透露，病情嚴重影響生活和工作，「我的身體不能行動自如」，甚至不時都需要受別人照顧的情況下進行拍攝。她坦言：

我為此感到非常抱歉。即使周圍的人告訴我「沒問題的」，我也擔心自己無法做到百分之百。因此這2年來，我也考慮過退出演藝圈。

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健康狀態逐漸慢慢恢復

不過，米倉涼子在節目中帶來了好消息。她透露去年遇到一名專科名醫，並於8月接受手術治療，現時健康狀態逐漸慢慢恢復。她表示，自己主演的《女醫神Doctor X》有句招牌台詞：「我不會失敗」，而這句台詞成為了她的格言，幫助她熬過那1個月的漫長住院期。她說：

當初接下《芝加哥》舞台劇時有專門定制一對高踭鞋，而我辭演後它一直保持著全新的狀態，所以為了能再次穿上那雙鞋，我會努力恢復健康狀態，希望能在未來穿上這對高踭鞋，重新出演《芝加哥》。

拆解「低腦壓頭痛」

根據美國加洲大學洛杉磯分校醫療中心資料，「低腦壓頭痛」（Low-pressure Headache）是一種由「顱內低壓症」（Intracranial Hypotension）所引致的頭痛情況。當顱內壓低於正常值，血管和神經會出現不適應情況，並產生頭痛；其特徵是當患者站立一段時間後，就會出現嚴重頭痛，其他病徵包括噁心、嘔吐、重影、無法集中等，但只要患者躺平休息，頭痛就能得以紓緩。

港怡醫院腦神經外科專科醫生熊偉民醫生曾撰文解釋，顱內低壓症多由創傷而起，例如頭、頸或腰部扭傷，令脊髓硬膜破損而「漏水」，即俗稱腦水的脊髓液滲出；而這類傷口通常較細小，故此腦水的滲漏不會如水喉般傾瀉流走，而是逐少漏出到附近軟組織，但持續滲漏會令腦水減少，最終形成顱內壓力偏低，而破損的脊髓硬膜附近會有拉扯感，身體也有向下墜的感覺。

但為何躺平就可令頭痛減退？原因是身體站立或坐起時，受水向低流的物理現象影響，腦水會更容易經由傷口漏出，誘發頭痛及不適，而當身體躺平後，滲漏情況減弱，症狀也隨之消退。

至於治療的方法可視乎情況而決定，患者可以先接受簡單的保守治療，就是臥床休息數星期，期間除了上廁所及洗澡等必要起居活動外，其餘時間也要維持躺平狀態，希望破損的硬膜能自我修復，腦水不再滲漏便可不藥而癒。

不過，假如保守治療無效，患者便要考慮接受微創的硬膜外血液貼片手術處理。這手術相對簡單，醫生抽取病人的血液及處理後，以穿刺注射到脊髓硬膜外腔，從而刺激身體產生修復性發炎及黏連，幫助修補破孔令腦水不再滲漏，通常只需一次或兩次治療，成功率可達8成。

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