兒童增高｜長高要把握生長激素2個分泌高峰　醫生推介兩個睡眠時間黃金點

爸爸媽媽都想子女「高人一等」，身高除了遺傳性因素外，還有後天因素影響，包括運動、飲食及睡覺等。睡眠質量更是影響身高的不可忽視的一環，理由是生長激素會藉由熟睡分泌到最大值，有醫生列舉生長激素兩個分泌高峰期，第一個高峰期是深夜11時至1時，第二個高峰期則是清晨5至7時，孩子若於以上兩個時間段入睡能有效刺激生長激素從而長高。

兒童增高｜兩個黃金時間分泌生長激素

台北慈濟醫院兒科部謝秀盈醫生表示，睡眠的確可有助兒童增高，但必須在兩個時間段內已休息才有效。第一個是深夜11至1時，在這時間段裡生長激素會藉由熟睡可分泌到最大值。

第二個時間段則是清晨的5至7時。該時間段身體作「最後衝刺」，令身體能為第二天的挑戰做好準備。假如兒童於這兩個時間段內仍未入睡，生長激素的分泌量便會減少，「即使其他時間段睡得再多也是於事無補」。

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至於部分兒童有「長不高」的問題，謝醫生建議首先要由調整生活作息入手，讓兒童10時半前入睡，確保兒童於11至1點的生長激素分泌段已熟睡，增加長高的機率。

兒童增高｜遺傳外3大黃金要素助增高

台灣兒科醫生巫漢盟曾指出，後天努力對子女的長高非常重要，父母可把握0至3歲孩子成長的高峰期，當中留意3個黃金要素，包括良好作息、良好飲食、適當運動。

1. 作息方面：0至1歲嬰兒每日睡12至16小時；1至2歲幼兒每日睡11至14小時；2至3歲幼兒每日睡10至13小時，並盡量讓孩子日間小睡、晚上睡過夜，以免擾亂作息。

長期睡眠不足帶來的不良影響

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2. 飲食方面：小朋友攝取鈣質如鮮奶、乳酪等，可藉曬太陽、進食蛋黃等攝取維他命D，還要攝取蛋白質，如雞蛋、雞肉、魚類等。鈣質可以增加骨骼密度與生長；維他命D可以促進鈣質吸收率，維持骨骼含量；蛋白質則是組成身體細胞的重要成分。

3. 運動方面：可進行負重運動，例如跑步、跳繩、打籃球等，增加骨骼受力、刺激骨骼生長因子。

兒童增高｜5天帶飯早午餐單食譜

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