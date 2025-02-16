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兒童增高｜長高要把握生長激素2個分泌高峰　醫生推介2個睡眠時間黃金點

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 28 分鐘前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

兒童增高｜長高要把握生長激素2個分泌高峰，醫生推介2個睡眠時間黃金點

【兒童增高/兒童睡眠時間】爸爸媽媽都想子女「高人一等」，身高除了遺傳性因素外，還有後天因素影響，包括運動、飲食及睡覺等。睡眠質量更是影響身高的不可忽視的一環，理由是生長激素會藉由熟睡分泌到最大值，有醫生列舉生長激素兩個分泌高峰期，第一個高峰期是深夜11時至1時，第二個高峰期則是清晨5至7時，孩子若於以上兩個時間段入睡能有效刺激生長激素從而長高。

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兒童增高｜2個黃金時間分泌生長激素

  • 增高黃金時間1：11pm-1am
  • 增高黃金時間2：5am-7am

台北慈濟醫院兒科部謝秀盈醫生表示，睡眠的確可有助兒童增高，但必須在兩個時間段內已休息才有效。第一個是深夜11至1時，在這時間段裡生長激素會藉由熟睡可分泌到最大值。

第二個時間段則是清晨的5至7時。該時間段身體作「最後衝刺」，令身體能為第二天的挑戰做好準備。假如兒童於這兩個時間段內仍未入睡，生長激素的分泌量便會減少，「即使其他時間段睡得再多也是於事無補」。

至於部分兒童有「長不高」的問題，謝醫生建議首先要由調整生活作息入手，讓兒童10時半前入睡，確保兒童於11至1點的生長激素分泌段已熟睡，增加長高的機率。

同場加映：兒科醫生推介4類助眠食物

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兒童增高｜遺傳外3大黃金要素助增高

台灣兒科醫生巫漢盟曾指出，後天努力對子女的長高非常重要，父母可把握0至3歲孩子成長的高峰期，當中留意3個黃金要素，包括良好作息、良好飲食、適當運動。

3大有助增高要素｜1. 作息方面

0至1歲嬰兒每日睡12至16小時；1至2歲幼兒每日睡11至14小時；2至3歲幼兒每日睡10至13小時，並盡量讓孩子日間小睡、晚上睡過夜，以免擾亂作息。

3大有助增高要素｜2. 飲食方面

小朋友攝取鈣質如鮮奶、乳酪等，可藉曬太陽、進食蛋黃等攝取維他命D，還要攝取蛋白質，如雞蛋、雞肉、魚類等。鈣質可以增加骨骼密度與生長；維他命D可以促進鈣質吸收率，維持骨骼含量；蛋白質則是組成身體細胞的重要成分。

3大有助增高要素｜3. 運動方面

可進行負重運動，例如跑步、跳繩、打籃球等，增加骨骼受力、刺激骨骼生長因子。

同場加映：長期睡眠不足帶來的不良影響

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兒童增高｜中醫設計5天帶飯早午餐單食譜

中醫設計5天帶飯早午餐單食譜，有助兒童增高！

註冊中醫師馬琦傑在Facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享5天增高食譜，餐單包含5大平衡孩子飲食元素，分別是健脾、補腎、舒肝、和胃、清熱，幫助孩子培養良好健康的飲食習慣，健康長高！點擊圖片即睇5天食譜：

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延伸閱讀：兒童增高｜長高長肉穩定情緒又聰明　中醫設計5天簡易增高帶飯食譜

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