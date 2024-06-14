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兒童健康｜男童腹痛發燒揭沙門氏菌中毒　醫生揭食飯做錯2件事超高危【附7情況即求醫】

兒童健康

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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台灣一名男童腹痛、發燒兩日，最後證實染上沙門氏菌。（iStock圖片）

【打邊爐/腸胃炎/中毒/沙門氏菌/肚痛/發燒/小孩發燒】患上腸胃炎不可忽視，尤其是發生在小孩身上！台灣一名媽媽帶同兒子求診，醫生初步確診為嚴重的腸胃炎，並建議住院檢查，警告有可能感染沙門氏菌。幸好母親聽從醫生的指令，孩子最終沒有大礙。醫生指不少家庭都喜愛打邊爐，提醒留意2件事，有機會增加患上腸胃炎的風險。

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小孩腹痛發燒兩天揭染沙門氏菌

台灣兒科專科醫師王韋力在Facebook個人專頁分享一宗個案。日前一名媽媽帶兒子前來求診，當時他已發燒兩天，並且活動力下降、精神不佳，所以王醫生判斷為細菌性腸胃炎，亦有可能是沙門氏菌中毒感染，所以他建議小孩立即到急症室作詳細檢查。

但是，該名母親透露兩天前才到過醫院急症室求診，當時急症室醫生的診斷為「一般腸胃炎」，所以她對於王醫生的診斷帶點懷疑。

沙門氏菌｜6童於君悅酒店食雪糕後染沙門氏菌 沙門氏菌號稱「夏季殺手」可致敗血症

醫生勸喻勿以「網路資訊」診症

對此，王醫生耐心解釋，孩子前兩天的情況輕微，所以急症室醫生的診斷合理，但隨著他的情況及病症越來越嚴重，因此有留院的必要。王醫生更勸喻對方要當機立斷，

不要再去網路搜尋了，上面會跟妳說感染沙門氏菌的大便，會有腥臭味會有血便，難道妳要等看到大便都是血才要去嗎？

幸好該名母親有聽從醫生的說話，帶孩子到急症室求診，而抽血得出發炎指數為170（正常狀況大約在5至8），確定患上沙門氏菌，而她也有發送信息通知及感謝王醫生的正確判斷。

夏天是沙門氏菌高峰季節

王醫生亦有在帖文中提到，除了常見的病毒性腸胃炎，夏天亦是沙門氏菌的高峰季節，而5歲以下的小孩會更容易併發菌血症，勸戒家長們要特別留意，飲食方面，應盡量避免進食未煮熟的蛋奶肉製品。

很多人熱愛打邊爐，王醫生提醒，有兩個行為會增加感染惡菌的機會。第一，進食生蛋，王醫生指不少人喜歡在沙茶醬加一隻生蛋，其實暗藏食安風險；另一高危行為便是肉類只涮一秒就進食，他強調，即使標榜是品質上乘的肉類，其實亦沒有想象中安全。

嬰幼兒是沙門氏菌高危群組

做好5招預防沙門氏菌，點擊下圖即看詳情：

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出現7種情況需及早求醫

香港港安醫院駐院急症科及危重病學顧問醫生高曉輝曾在TOPick撰文表示，腸胃炎可由細菌或病毒引起，最常見病毒包括諾如病毒（Norovirus）和輪狀病毒（Rotavirus），如果生熟食物沒有分開處理，很容易交叉感染。

如果遇到以下的七個情況，便要特別留意或盡早求醫以接受治療：

1. 24 小時不能排尿

2. 嘔吐或腹瀉持續兩天以上

3. 吐血

4. 出現脫水 — 脫水症狀包括過度口渴、口乾、深黃色尿、少尿或無尿，以及重度虛弱、頭暈或頭暈目眩

5. 大便出血

6. 嚴重胃痛

7. 高燒

文章獲Facebook專頁《威力醫師的育兒週記-王韋力》授權轉載。

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