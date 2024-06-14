國家安全｜外交部駐港公署斥歐盟惡意攻擊「一國兩制」　促放棄炮製涉港報告鬧劇

▲ 外交部駐港公署對歐盟發表2023年度涉港報告表示強烈不滿和堅決反對。(資料圖片)

港府和外交部駐港公署先後發表聲明，斥歐盟發表2023年度涉港報告，惡意攻擊「一國兩制」，粗暴干涉香港事務和中國內政，表示強烈不滿和堅決反對，奉勸包括歐方在內的外部勢力放棄炮製所謂涉港報告等鬧劇。

公署發言人形容報告抹黑香港民主法治，為黎智英、鄒幸彤等反中亂港分子鳴冤叫屈，批評歐方公然為煽動香港社會對立、分裂國家、顛覆政權的反中亂港分子撑腰張目、肆意干預特區司法，是對法治精神的嚴重褻瀆和法治尊嚴的嚴重踐踏。

港府︰奉公守法人士不可能誤墮法網

港府昨晚亦指，年度報告中針對香港特區維護國家安全、保障人權等方面的內容屬不實和偏頗，對此表示強烈不滿和反對。

發言人表示，香港的維護國家安全相關法律和工作不會影響正常營商，以及與世界各地進行正常互相交流的本地的機構、組織和人員；奉公守法的人士，包括歐盟及其成員國的人員、機構和企業，不會從事危害國家安全的行為和活動，不可能誤墮法網。

歐盟委員會及歐盟外交與安全政策高級代表周四（13日）發表2023年的香港年度報告，列出香港去年發生的政治、經濟和社會事件，指港人權利及自由不斷被侵蝕，「一國兩制」原則瓦解。

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