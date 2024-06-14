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病從口入丨20歲打工仔一日3餐重口味外賣　終患上腎病情財兩失極後悔【附10大傷腎惡習】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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【腎臟／腎病／重口味／打工仔】見字喝水！內地一名20歲出頭的打工仔，因為長年不愛喝水和經常吃外賣，加上平時上班習慣久坐，工作忙碌導致他養成一個致命壞習慣，最終患上腎病，不但要負擔龐大的醫藥費，連女朋友都因病離他而去。

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兩大生活陋習釀腎病

該名20多歲內地男在社交平台「小紅書」發文，指自己從來沒想過會患腎病。男事主是一名打工仔，平時一日三餐經常吃外賣，而且偏好重口味食物，特別是重油重鹽的調味。故此，他早年已經患上咽喉炎和有胃食道逆流的問題，導致食道炎。

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另外，他平時不愛喝水多喝飲料，加上平日工作忙碌，根本沒有時間喝水，甚至有憋尿的習慣，最終患上腎病。

希望大家一定不要向我學習，以我為戒。現在的後悔就是，女朋友知道我得了這個病之後，跟我分手了；身上的錢全部搭進去（治病），感覺自己就是個無底洞了。

10大傷腎惡習

台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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第1名：水喝太少

身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

第2名：高油鹽糖飲食

有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

第3名：吸煙和空氣污染

這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

第4名：高壓和捱夜

壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想紓壓。

第5名：濫用抗生素和成藥

現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

第6名：飲料零嘴加工食品

台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

第7名：憋尿

醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

第8名：久坐不動

有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，簡介造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

第9名：錯誤的進補與保健品

洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

使用品質不佳的微波場合和鮮豔顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

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