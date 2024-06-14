父親節特輯｜轉季易過敏1款食材補肺養胃兼理氣　中醫師教煲3款湯水顯孝心

▲ 轉季易過敏咳嗽，1款食材補肺養胃兼理氣，中醫師教煲3款湯水顯孝心。

【湯水／食譜／過敏／咳嗽／中醫／養生】父親節將至，除了送禮物，不妨試試親手煲湯煮飯孝敬爸爸！如果作為子女，平日入廚經驗較少也不用怕，香港關愛扶貧協會中醫顧問、註冊中醫師莊菁穎，就教大家煲營養豐富的養生靚湯，做法步驟相當簡單易學。

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莊醫師指出，近期天氣忽冷忽熱，不少人容易氣管敏感，再加上流感及新冠過後，容易出現咳嗽症狀，而羊肚菌本身具有補肺養胃、化痰理氣、補腎納氣及補腦提神功效，因此今日將會介紹下列3款搭配羊肚菌作為煲湯材料的養生湯水：

羊肚菌健脾湯(3-4人份量)

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材料：羊肚菌5錢、香菇 1兩、百合5錢、茨實1兩、白蓮子1兩、淮山1兩、紅棗2粒、元肉3錢、豬肉1斤 （先汆水）。

做法：

1.香菇浸泡2小時後去椗待用；

2.羊肚菌浸泡5分鐘後沖洗乾淨；

3.其餘材料洗淨乾淨，浸泡1小時或以上；

4.連同所有材料加入10至12碗水；

5.以大火煲滾後，加入已汆水肉類；

6.轉中細火煲大約2至3小時即可。

功效：羊肚菌及百合有潤肺功效；蓮子、茨實、淮山則具有養胃、健脾、補腎功效。

補氣養血湯(3-4人份量)

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材料：羊肚菌 5錢、黨參 1兩、枸杞 5錢、淮山 1兩、紅棗 2粒、元肉 3錢、豬肉 1斤 （先汆水）。

做法：

1.羊肚菌浸泡5分鐘後沖洗乾淨；

2.其他材料事先沖洗乾淨；

3.再連同羊肚菌同浸一小時；

4.浸好材料加入10至12碗水；

5.煲滾後再加入已汆水肉類；

6.大火煲滾再轉中細火 ；

7.再煲兩小時即可。

功效：黨參具有補中益氣、提神功效；杞子及紅棗則可養血。

合桃補腦湯(3-4人份量)

材料：羊肚菌5錢、合桃肉1兩、栗子1兩、腰果1兩、茨實1兩、白蓮子1兩、枸杞5錢、淮山1兩、紅棗2粒、元肉3錢、豬肉 1斤 （先汆水）。

做法：

1.羊肚菌浸泡五分鐘再沖洗乾淨；

2.其他材料洗淨 、浸泡一小時或以上；

3.連同所有材料加入10至12碗水；

4.大火煲滾後，加入已汆水肉類；

5.煲滾後轉中細火，煲大約二至三小時即可。

功效：補腎、補腦、祛濕健脾

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