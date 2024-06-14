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戴綠帽丨日政府統計近3成人妻曾出軌　心理學家分析「綠帽男」5大特徵

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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日政府統計近3成人妻曾出軌，心理學家分析「綠帽男」5大特徵。

對另一半不忠的不一定是男性，其實「出軌」女性也大有人在。原來日本政府曾統計，日本逾2500萬對夫妻中，有近3成妻子承認曾出軌。日本有節目更分析被「戴綠帽」的男性，共有5大共通點。

日本節目《ホンマでっか！？TV》訪問過100位曾被妻子背叛的男性，及100位結婚20年以上家庭美滿的男性，找出兩者不同之處。曾「戴綠帽」的丈夫，發現妻子出軌的契機頭3位分別是：

  • 看到手機聊天內容
  • 妻子主動坦白
  • 朋友告密

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節目組亦發現，容易「戴綠帽」的男性有5大特徵：

1. 喜歡獨處或睡覺

當被問「你最幸福的時間是甚麼」，被戴綠帽的人多數會答「獨處」或「睡覺」，相反擁有美滿家庭的人多數會答「和孩子玩耍」、「和家人一起時」。

心理學家植木理恵分析，妻子出軌的主因是丈夫的忽視和不關心，但如果男人對妻子和家庭非常上心，即使經常吵架，也能維繫婚姻長久。

2. 覺得自己的魅力是溫柔

節目組問卷調查中問及男性覺得自己的魅力是甚麼，家庭美滿的男人會謙虛回答「我沒甚麼特別」，但被「戴綠帽」的人卻多數會答「我很溫柔」。

心理學家植木理恵指出，男性過分自信或自卑，又或自我意識強，都容易讓女性反感。女生亦比較喜歡主動去發掘男生的優點，男性過分露出本性，便會讓女性對你失去興趣

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3. 不與妻子短訊交流

擁有美滿家庭的男人每日最少3次以上與妻子短訊交流，但被戴綠帽的男人則是0次。

心理學家植木理恵指，相比一度一度的驚喜，每日收到3條以上的訊息，更能讓女性感到幸福。而且女性出軌的出發點與男性不同，男性多數是源於性慾和戀愛初心，但女性出軌的意圖大部分源自對丈夫的不滿，甚至希望透過出軌引起丈夫的注意，從而拉近兩人的距離。

4. 沒有朋友

擁有美滿家庭的人，多數都會有1至2個好友，而曾被「戴綠帽」的人共同點卻是沒有朋友。離婚律師堀井亜生指出，很多妻子因受不了丈夫無聊的生活，選擇出軌尋求刺激。

5. 重視睡前親吻

擁有美滿家庭的男性，會珍惜「出門前的親吻」；而曾被「戴綠帽」的男人則重視「睡覺前親吻」。專家指，早上的親吻會增加夫妻之間的親和度，令兩人關係更加緊密，而且出門前跟妻子親吻的男性，平均收入比一般男性高25%。

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