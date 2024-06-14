大灣區校園｜科大與廣州分校推跨境研修計劃　兩校科目學分互換互認

▲ 其中一批科大生參加「深度遊」活動走訪廣州校園，了解當地同學生活日常和文化氛圍。（科大提供）

香港科技大學與創校近2年的香港科技大學（廣州）今日（14日）共同宣布推出名為「紅鳥跨校園學習計劃」的跨境、跨校園研修計劃，以加強兩校學生在學術、科研及社會活動方面的互動交流，並透過「科目共享」（Course Sharing）和「學分互換互認」（Credit Transfer）等機制，增加部分學科名額，以鼓勵兩校學生深化互動。

校方指，計劃是粵港澳大灣區首個將傳統學科和融合學科結合的跨境、跨校園研修計劃，在符合兩校教務委員會聯合學術協商機制要求和批准下，兩校學生可按個人興趣和學術水平，修讀對方校園所開設的科目，相關科目學分亦可獲對方認證及轉移，部分更可計算在畢業要求學分內。

同時在科目共享機制下，兩校現合共提供約1,500個本科科目，其中近3成已實現「架構、內容和資源互聯互補」，由兩校不同教師任教。學生若到對方校園交流，可報讀相關課程，意味更多學生有機會修讀包括數據科學或人工智能等熱門學科。以廣州校園計劃於2025/26年度開辦的本科課程為例，「金融科技」與「微電子學」約兩成半科目將與清水灣校園共享教學內容，「機械人」及「先進材料」兩個本科課程更有3成科目教程與清水灣校園相通。

校方提到，自港科大（廣州）2022年9月開校以來，兩校已有近1,300名學生到訪對方校園，參與為期最長1個學期、涵蓋實習、文化交流、業界考察及比賽等交流活動，以及逾250名同學參與線上課程，兩校未來更計劃推出夏令營活動，透過文化交流擴闊同學視野、相互裨益。

港科大校長兼港科大（廣州）理事會理事長葉玉如表示，計劃將有效進一步匯聚兩地校園教育資源，為學生帶來更靈活和多元化學習體驗。港科大（廣州）校長倪明選則形容，項目使命是配合和抓緊中國發展、粵港澳大灣區發展機遇，在兩地校園共建平台幫助粵港高校學子拓寬眼界、加強交流，為他們的未來發展奠定堅實基礎，為國家培育更多德才兼備的高水平創新型人才。

翻查資料，目前在科大廣州分校畢業的本科生，可同時獲頒發兩間大學的學士學位證書，並獲頒發廣州分校畢業證書；研究生則可獲頒發港科大碩士學位和博士學位證書。

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