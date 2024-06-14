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廖駿雄設靈丨兒子廖家爵不捨哭別　後悔少陪伴父親

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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廖駿雄於大圍寶福紀念館設靈。

在TVB經典劇《天師執位》飾演「大粒癦」而為人認知的廖駿雄 ，上月於東華醫院辭世。

TVB前綠葉王「大粒癦」廖駿雄離世　3年前確診患胃癌暴瘦

於大圍寶福紀念館設靈

今日（14日）廖駿雄於大圍寶福紀念館設靈，他的兒子廖家爵和女兒一早到場打點，杜琪峯下午五時多到來送別，不少圈中好友亦有送上花牌，包括周潤發、鄭少秋、杜琪峯夫婦，黃日華、李司棋、任達華、翁靜晶、姜皓文、許秋怡、韋家輝、苗僑偉夫婦和古天樂慈善基金等。

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不捨父親 後悔陪伴不夠

兒子廖家爵接受傳媒訪問，期間不禁痛哭落淚，指父親住院因膽管問題，而出院回家後更經常發燒。

他指父親在醫院的最後階段，他們一家接近24小時輪住陪伴，又指沒有想過父親「咁早走」，故沒有問對方有何遺憾。

問到廖家爵會否感到遺憾未能跟父親共度今年的父親節，他直認不諱，更指很後悔沒有花時間陪對方。

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