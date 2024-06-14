廖駿雄設靈丨兒子廖家爵不捨哭別　後悔少陪伴父親

▲ 廖駿雄於大圍寶福紀念館設靈。

在TVB經典劇《天師執位》飾演「大粒癦」而為人認知的廖駿雄 ，上月於東華醫院辭世。

TVB前綠葉王「大粒癦」廖駿雄離世 3年前確診患胃癌暴瘦

於大圍寶福紀念館設靈

今日（14日）廖駿雄於大圍寶福紀念館設靈，他的兒子廖家爵和女兒一早到場打點，杜琪峯下午五時多到來送別，不少圈中好友亦有送上花牌，包括周潤發、鄭少秋、杜琪峯夫婦，黃日華、李司棋、任達華、翁靜晶、姜皓文、許秋怡、韋家輝、苗僑偉夫婦和古天樂慈善基金等。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

不捨父親 後悔陪伴不夠

兒子廖家爵接受傳媒訪問，期間不禁痛哭落淚，指父親住院因膽管問題，而出院回家後更經常發燒。

他指父親在醫院的最後階段，他們一家接近24小時輪住陪伴，又指沒有想過父親「咁早走」，故沒有問對方有何遺憾。

問到廖家爵會否感到遺憾未能跟父親共度今年的父親節，他直認不諱，更指很後悔沒有花時間陪對方。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5