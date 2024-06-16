父親節︱見盡診所百態8成病人由女兒陪診　腫瘤科醫生爸爸：生女比較「有心肝」

▲ 臨床腫瘤科專科醫生潘明駿行醫多年，觀察到不少男病人較少向家人表達感受，提醒他多與女兒交心。(受訪者提供)

【父親節/醫生/腫瘤科/親子關系】父親傳統上的角色是家庭支柱，男士普通較為內斂。臨床腫瘤科專科醫生潘明駿見盡病患為家庭帶來的傷痛，發現男士往往很少向家人講出關心和愛，有癌症病人直到生死關頭才透露感激之情。現時已為人父，潘醫生時刻提醒自己擺低「老竇款」，向囡囡分享想法和感受，即使工作繁忙，亦會保留一早一晚時間給愛女，共度成長的每一刻。

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父親節︱潘醫生：女兒都比較「有心肝」

根據潘醫生的觀察，到診所求醫病人中，照顧父母的有八成以上的是女兒，只有少數是由兒子陪診。自己作為8歲女兒的父親，潘醫生笑言感到普遍女兒都比較「有心肝」，日後自己和太太可望都有女兒照顧。玩笑以外，潘醫生與女兒關係親密，女兒亦很黏爸爸，他說訣竅之一是多分享自己的感受，而這結論是來自他行醫以來的觀察。

▲ 潘明駿收到不少病人的感謝卡，診所亦張貼了女兒的兩幅畫作。(受訪者提供)

父親節︱生死關頭男病人訴心聲

泌尿腫瘤科的病人較多是男性，潘醫生留意到男士一般不太表達自己感受或擔憂，甚至連開口都很少。過往一位年屆七旬的伯伯因前列腺問題求醫，正如很多其他病人，一直陪伴在側的是女兒，常常主動問及她爸爸的病情和比較各治療選項，也為他打點檢查和其他事務，而病人自己則絕少發聲。不過在沉默的表面下，原來爸爸並非沒有感受，「到準備即將進行治療時，病人突然開口說：『阿女，好多謝你一直以來的愛。』他的情緒在最後一刻終於『爆』了，然後兩個人一起哭，他們很擔心醫不好。」他亦安慰病人，見到女兒盡心盡力，更要努力康復。

父親節︱避免將工作情緒帶回家

這件事令潘醫生反思，男性亦應該多表達感受，向家人表示欣賞，令他多了向女兒講心中話。唯一他會向女兒隱瞞的是工作上的情緒負擔，以免影響家人。「不會有癌症病人完全不用再見，治療後仍然要定期監察和跟進，一些病人情況會突然反覆，可能是復發或擴散，難免帶來心理負擔，因為他們是將自己的生命交托給醫生。」有時候他與家人旅行期間都會收到電話，病人情況出現轉變後需要即時考慮改變治療方式，這些都令他無法全心投入與家人共聚。

▲ 女兒將蜜蜂畫送給爸爸，說爸爸像蜜蜂一樣忙碌。(受訪者提供)

即使盡量避免將工作情緒帶回家，原來女兒仍會接收到。例如在晚上要趕回醫院工作的時刻，或者言談間不禁透露「好攰」、「好辛苦」的隻字片語，令女兒留下當醫生很辛苦的印象。當問到女兒的志願，沒想到她第一反應是不想做醫生，因為覺得醫生爸爸太忙、少了陪家人的時間。「她暫時從我身上未看到做醫生的美善，可能腫瘤科的工作對小女孩來說不容易理解，所以只看到很辛苦。我不是想她長大後必定要做醫生，但希望她從爸爸看到與病人同行的得着，了解爸爸在做甚麼、動機是甚麼，感染她日後幫忙別人。」

父親節︱盡量爭取時間陪女兒

為了盡量爭取時間與女兒相處，潘醫生每個早上都會與女兒一起起床、刷牙、出發去學校，收工回家後亦會放下文件，與女兒聊天，待女兒入睡後才拿出公文袋處理公事，「希望她感到爸爸珍惜與她相處的每一秒。」他一家亦養了長毛小獵犬「Summer」，潘醫生回家打家門時女兒和小狗一起撲上，猶如育有兩個女兒，是他下班後最放鬆的時刻。

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