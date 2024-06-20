麻雀學校｜麻雀館推$188打牌文憑課程　專人教碰槓牌食糊讀完獲發證書【設霓虹打卡位】

▲ 活動設有霓虹燈復刻版為主題的特大麻雀打卡位，讓大家感受舊香港燈光璀璨的感覺。（潤知網站圖片）

【麻雀學校/文憑課程/室内活動/特大麻雀/打卡】打麻雀都有得讀？不少香港人都對逾70年歷史的麻雀舘感到好奇，但又不敢進去，生怕技不如人隨時要「交學費」。這次由「香港蔴雀娛樂公司」和「潤知」合辦的「香江潮流文化體驗 – 麻雀館深度遊」，讓大家終於可以滿足求知欲，一探麻雀行業的神秘面紗。

最新影片：

活動内容包括講解麻雀館行業歷史，碰槓牌麻雀基本教學等，更有以霓虹燈復刻版為主題的特大麻雀破格打卡位，讓大家感受舊香港燈光璀璨的感覺。除此之外更設有麻雀館營運問題環節，完成當日課程更可獲發麻雀文憑證書以作紀念。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

香港法例列明非法麻雀賭博將被檢控，以及任何人士如在一些非指定場所玩麻雀均屬違法，因此活動的麻雀館牌照稱為麻雀學校，令大家可以於合法場所正式學打麻雀。

香港蔴雀娛樂公司董事總經理張家寧表示，不斷有旅客及朋友希望參觀麻雀館，惟基於平常營運需確保遊戲公平，因此未能允許任何拍攝。今次非常高興和旅遊社合辦活動，讓大眾更了解一個多年歷史的香港行業，並提供體驗給予參加者學習由古至今的華人娛樂。

《香港蔴雀娛樂 X 潤知 – 麻雀館深度遊》詳情：

日期：即日起

活動時間：早上9:30至下午12:00

地點：香港灣仔駱克道384-388號嘉賢大廈地下B舖及閣樓全層

費用：$188/位（早鳥優惠，原價: $288）

報名資格：年滿18歲以上香港居民

報名方式：

網上報名：【按此】

可透過WhatsApp/微信聯絡旅行社報名：9049 0564

費用包括：

麻雀學校入場門票

麻雀學校教學體驗

專屬麻雀課程證書

即影即有照片一張

即影即有相片卡紙

團體活動保險 (保誠團體人身意外保險)

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】