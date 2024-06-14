心肌梗塞｜男子不煙不酒突心肌梗塞　送院驚見血管100%阻塞揭愛吃2物惹禍上身

▲ 台灣一名45歲男子平日不煙不酒卻突然患上心肌梗塞，醫生為他進行檢查驚見其血管達到100%完全性阻塞。

【心肌梗塞／心臟驟停／高血糖／高血脂／心臟支架手術】吸煙、酗酒等不良習慣固然對身體諸多危害，然而不良的飲食習慣亦有機會構成嚴重問題。台灣一名45歲男子平日不煙不酒，但愛吃2種食物導致血糖及血脂偏高，結果日前突然心肌梗塞昏厥，更一度心臟驟停險死，所幸經過醫護人員搶救後，成功撿回一命。

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綜合台媒報道，現年45歲的洪先生平日不煙不酒，且熱愛打棒球，但因為平日愛吃燒肉及甜品，導致血脂及血糖偏高，習慣每3個月進行定期的健康檢查。上月初，洪先生跟兒子及球友練習期間因身體不適而下場休息，結果不久後便突然心絞痛、狂冒冷汗並昏厥過去，更一度出現心跳停頓（OHCA），經救護車進行3次電擊，並緊急送醫才恢復生命跡象。所幸醫療團隊在72分鐘內為他完成心臟支架手術，最終成功撿回一命。

事後，洪先生眼泛淚光表示「當我恢復清醒打開手機，就收到500多則親友關心的訊息」，從未想過自己不煙不酒，卻會在45歲罹患心肌梗塞，希望透過是次經歷，提醒身邊親友及市民定期進行心血管檢查。

烏日林新醫院心臟血管中心主任李榮基表示，當時洪先生到達醫院後為他進行檢查，結果發現其冠狀動脈左前降支竟達到100%完全性阻塞，屬於隨時都會猝死的程度。而在醫生團隊進行手術、努力打通血管期間，洪先生突然發生心室頻脈（每分鐘心跳大於120下，且源自於心室的嚴重心律不整），所幸團隊及時給予電擊防止猝死，並迅速執行冠狀動脈介入治療，疏通阻塞的血管、置放支架，最終順利維持冠狀動脈血流通暢。

洪先生術後恢復良好，留院5天後順利出院。李榮基指，由於現代人飲食精緻化且生活壓力大，導致罹患三高的比例增加，容易提升心肌梗塞的風險，提醒市民特別注意。

心肌梗塞7大常見徵狀

有4大高危人士要格外留意心肌梗塞的問題。本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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4招預防心梗

麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

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