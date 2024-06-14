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彼此信任︱丈夫病危太太忍痛放棄搶救　提出一個要求令醫生當場落淚

家事百科

發布時間： 48 分鐘前

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丈夫腦出血病危太太決定不急救，醫生解救越南太太不被家屬指責。

在過年前夕，老公突然腦幹出血！面對這樣的惡耗，太太依然很堅強的帶著兩個孩子，仔細聽著我，向她解說先生的病情，她雖然眼眶紅紅的，但是眼淚並未潰堤。先生的情況很不樂觀，大概就是這幾天了，她決定不再CPR了，這是多麼困難的決定啊！但是，她知道這是對先生最好的決定。

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我心裡清楚，當病人無法救治的時候，要救家屬！我一定要解救這位太太，解除她的內疚與自責，阻止先生的兄弟姊妹們對她的指責，我當著其他家屬與朋友的面前說：

這個腦幹出血，是無法避免的，而且會來得非常突然！可以前一刻還好好的，還在說話、吃東西，下一刻就突然昏倒，心跳停止！讓大家措手不及！」會這麼說，是因為有些家屬，就會怪太太怎麼沒有提早發現？

「先生是洗腎的病人，本來就是容易發生腦中風，或是腦出血，是很難避免的。」會這麼說，是因為有些家屬，就會怪太太怎麼沒有好好照顧先生？

「太太平時照顧得很好。在事情發生的時候，也做得很好，她馬上打電話叫119，依照119的電話指示，給先生進行急救CPR，把心跳血壓拉回來，我們現在才能有這個機會來討論。要不然的話，現場就往生了。」會這麼說，是要肯定太太的付出，解除她的內疚與自責。而且，這些肯定的話，不能只對太太說，要公開，當著其他家屬面前說，為的是要阻止其他家屬的指指點點，責怪太太。

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「我們已經急救過一次了，現在腦幹因為出血，已經沒有功能。腦幹沒有功能，不是會不會清醒的問題，而是無法存活，最長不會超過14天，最關鍵的時間是第三第四天。如果心跳再次停止，再去壓胸、電擊，病人只會折騰，是不會有幫助的。所以，我會建議不要再壓、不要再電擊，讓病人好好的離開，大家覺得如何？」雖然DNR（不要再壓、不要再電擊）是太太決定的，但是，我會跟其他家屬說，是我建議的，這樣，他們才不會想說是太太不想照顧，才決定放棄的。

「大家如果有什麼習俗的需要，例如拜拜的衣服、符或是符水，都可以拿過來，我們都可以幫忙處理。」通常聽到這裡，家屬都會露出不可置信的表情，然後如釋負重的從包包裡取出一道符。這個當然沒問題，這是家屬的一番心意、他們也想盡自己的努力，我們當然要成全。

這樣的場景、這些對話，我不知經歷了多少遍，這一次，我用了比平常更慢的速度在講，因為，太太是外籍配偶。

她在我跟其他家屬說明完了，眼淚就潰堤了，也許是她的辛苦，被我肯定了；也許是她的內疚，我幫她解除了；也許是她擔心被責怪，我替她擋下來了。

最後，太太跟我說，「醫生，我能不能有一個要求？」「我先生走的時候，能不能讓我親自幫他拔管？因為他很信任我」她說完，換我眼眶紅了～「當然可以！你先生會很感謝你的」。

彼此信任是一件多麼珍貴、多麼不容易的事啊！面對無法救治的病人，關懷是最好的處方；面對無法救治的病人，我們要救家屬。期許自己，無論在什麼位子，都要當個有溫度的人。

《後記》

我寫這文章的目的有三個：

1.幫辛苦照顧病人的太太說話，尤其是弱勢的太太（她是來自越南的新住民）。他們在照顧的角色方面付出最多，卻也得不到應得的肯定，反而經常被那些「只出一張嘴的親戚朋友」責怪。

2. 寫給那些「只會出一張嘴」親戚朋友看：每一個家庭都有自己的價值觀和在乎的事，無論做什麼決定，都是人家一輩子要去承擔的。旁人如果沒有要出錢養人家一輩子或者幫忙照顧，拜託管好自己的嘴巴！

3.希望醫療人員可以多做一些：家屬要做出困難的決定，需要很大的「愛」與「勇氣」去承擔、去面對其他人的指指點點；同時，面對至親的人離去，會容易有內疚與自責（可能是一輩子的），醫療人員只要多說一句話，多一些同理，可能就可以「解救活著的人」。

有人私訊留言說，你寫出來不怕有人對號入座嗎？我非常歡迎大家對號入座！如果你覺得你身邊有這樣類似的情境，請給予尊重、給予肯定、給予協助，少一點批評、少一點責怪、少一點指指點點。

如果你是醫療人員，你也認同的話，從今天開始：就多想一點、多說一點、多做一點，讓醫療更有溫度～

文章獲Icu醫生陳志金授權

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