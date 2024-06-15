夫婦關係丨新手媽媽產後被冷落揭丈夫出軌 渣男：見到你的妊娠紋我無Mood

▲ 丈夫因太太產後有妊娠紋出軌。

台灣有新手媽媽們在台灣網上討論區Dcard以「先生出軌原因 我肚子有妊娠紋？？」為題發文，分享自己去年生下兒子後，丈夫卻對自己非常冷淡拒絕房事，她後來發現老公出軌並質問對方，丈夫卻坦白指無法忍受她肚皮上的妊娠紋，每次見到都會雄風不振，令新手媽媽傷心不已。

該名新手媽媽表示，自己與老公結婚4年，去年懷孕並生下兒子，她指自己懷孕期間每天勤力塗抹妊娠油，防止肚皮長出妊娠紋，但分娩後發現整個肚子都是妊娠紋，她嘗試很多方法都無法去除妊娠紋。

生下兒子後，她忙於照顧兒子及積極修身，坦言忽略了丈夫，沒有與老公好好相處，甚少行房。直至前幾個月，她發現丈夫的行為怪異，身上經常散發香水味，經常拿着手機傻笑，或者趁她睡覺後偷偷外出，丈夫在追問下承認出軌，但辯稱自己與對方沒有感情，只是想找人解決生理需求，更令她感到崩潰的是，老公指無法忍受她肚子上的妊娠紋，每次見到都沒有行房的興致，更揚言只要去除妊娠紋後會好好補償。

即睇破壞關係的4件事

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妊娠紋｜妊娠紋的成因

妊娠紋的衍生，是因為孕婦在懷孕期間，支撐皮膚的締結組織例如膠原蛋白（collagen）和彈力蛋白纖維（elastin）抵擋不了肚皮的延展和拉扯而撕裂所形成。因此，又稱為皮膚擴張紋，屬於萎縮性線狀疤痕。妊娠紋可能在懷孕第6個月開始形成，大多出現在腹部及胸部位置。



妊娠紋｜準媽媽憂心妊娠紋生B後永不消失 消委會建議孕婦專用護膚品選購重點

妊娠紋｜消委會貼士｜如何選購抗妊娠紋護膚品

市面上有不少孕婦專用的身體護理產品，建議孕婦懷孕初期（例如頭3個月）便開始使用，並於產後3個月內持續使用，以改善妊娠紋的外觀。消委會建議各位準媽媽，留意以下幾點學懂挑選合適的產品：

1. 留意抗妊娠紋護膚產品成分

新手媽媽在選購這些抗妊娠紋的產品時，應留意其成分，避免購買含有歐盟禁用香料新羚蘭醛(簡稱HICC)的產品。使用檢出致敏性高的香料物質、人造麝香物質及塑化劑等物質的產品時，盡量不要將護膚產品塗於胸部，以免哺乳時嬰兒經口服攝入，造成未知的長遠影響。

2. 確認抗妊娠紋產品氣味

由於懷孕會令身體賀爾蒙產生變化，令孕婦對氣味變得敏感或改變一貫對氣味的喜好。建議新手媽媽在選擇護膚產品時，先確認其產品氣味及留意標籤上的成分列表，是否含有香料等致敏物質，確定質地和氣味合適才選購，避免引發孕吐。

3. 潤膚保濕也很重要

懷孕期間皮膚容易變得乾燥痕癢。因此，經常使用含有潤膚成分的產品，可以紓緩皮膚痕癢不適情況，適當地保濕亦有助維持皮膚天然屏障。

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