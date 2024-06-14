正向教育｜為展覽揭幕擺學生設計粗口車　Tyson Yoshi：將事情變得更好都係教育

▲ Tyson Yoshi為展覽揭幕，展示學生設計粗口車得獎作品。（任薏攝）

【Tyson Yoshi/天主教總堂區學校/保時捷】近日在溫哥華個人演唱會成功向女友Christy求婚的Tyson Yoshi，今日出席「Tyson Yoshi X 天主教總堂區學校《文字的魔力》展覽」，事緣早前在街頭停泊印有粗口字眼的保時捷，引來該校小學生注意，其後更引發學校以「文字的魔力」（The Power of Words）為題，請學生發揮創意裝飾車身，勝出的作品畫在Tyson Yoshi朋友借出的跑車上，並於今日展出。

Tyson Yoshi為展覽揭幕 驚嘆校長開明促成事件

Tyson Yoshi與天主教總堂區學校校長今日（14日）為「Tyson Yoshi X 天主教總堂區學校《文字的魔力》展覽」任揭幕禮嘉賓。由當初保時捷因粗口字眼被學生注意，到發展成今日的展覽，Tyson亦意想不到，「原本只是為了自娛才會分享影片，預計會比網民鬧，但沒想到校長如此開明，促成這件事」。活動的成功，不但沒有被網民鬧爆，更轉化成一個正向教育，不過對於未來會否有類似的活動合作，Tyson表示「隨緣」，成事與否都要看時機。

▲ Tyson Yoshi與得獎設計車合照。（任薏攝）

最新影片推介：

Tyson有計劃生小朋友 創作專屬歌曲

今日展覽也有幾位同學現身與Tyson互動交流，在車身作畫。雖然互動時Tyson略為拘謹，但他直言自己喜歡小朋友，亦有計劃生育下一代，未來也想寫歌給小朋友。至於教育小朋友，他表示會學習校長處理此事的方式，將原本被認為不正確的事變得正確。

事情不一定非黑即白，中間都有很多不同顏色。自己分析事情是否正確，若是不正確可以如何令它變得更好或正確，都是一個（教育）過程。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

校長借「粗口車」事件教育學生要諒解

雖然事件發生不久，不少人都覺得會為學生帶來負面影響，但校長卻從未為此擔心，並表示小朋友見到有興奮表現是正常，只是沒想到Tyson會為事件負起責任，出片道歉。

我們覺得一個那麼有影響力的人願意去承擔，我們自然就要去諒解，然後教小朋友如何在整件事中明白別人，體諒別人，最後就see the beauty of others。

▲ 一眾學生手拿3D打印迷你車與Tyson Yoshi ，及天主教總堂區學校校長合照。（任薏攝）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】