醫療券｜內地有牙科機構聲稱「免費派長者醫療券」　政府澄清：該機構不屬大灣區試點

▲ 政府提醒長者切勿輕易相信任何可疑網站或來歷不明及具誤導性的廣告。（資料圖片）

政府今日（14日）呼籲市民提高警惕，切勿誤信近日一些報章廣告及社交平台上，內地某牙科機構聲稱「全港限量派發」的「香港長者醫療券」為特別政府的長者醫療券。政府澄清，該牙科機構並非「長者醫療券大灣區試點計劃」醫療機構，有關廣告企圖魚目混珠，借「醫療券」之名作招徠，事實上與特區政府的長者醫療券計劃完全無關，並強烈譴責該廣告有誤導市民之嫌。

特區政府已通知內地有關監管部門及有關報章，而衞生署亦已聯絡警方跟進。

政府發言人提醒長者切勿輕易相信任何可疑網站或來歷不明及具誤導性的廣告，如懷疑受騙，應與警方聯絡。市民亦可瀏覽長者醫療券計劃網或致電計劃熱線（2838 2311）了解計劃詳情。

政府亦列出已於2月公布的「長者醫療券大灣區試點計劃」醫療機構名單，包括以下7間醫療機構：

位於廣州巿的中山大學附屬第一醫院

位於南沙的中山大學附屬第一醫院南沙院區

位於中山巿的中山陳星海中西醫結合醫院

位於東莞巿的東莞東華醫院

位於深圳巿的深圳新風和睦家醫院

位於深圳巿羅湖區的深圳愛康健口腔醫院

位於深圳巿福田區的深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部

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