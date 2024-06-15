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凱特現身︱凱特王妃術後今日首次出席活動　稱化療情況理想：仍未脫離困境

育兒資訊

撰文： 林綺玲

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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凱特王妃手術後今日（15日）將會首次出席活動，並發表聲明稱化療情況理想，但仍未脫離困境。

【凱特王妃/凱特患癌/英國王室/英王查理斯三世】英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）在英國時間昨日（14日）在社交平台公開自己最新的健康狀況，凱特表示化療情況理想，但未完全「走出困境」，但她將會今日（15日）參加英王查理斯三世（King Charles III）生日的皇家閱兵儀式（Trooping the Colour），是她接受腹部手術後近半年首度公開露面。

現年42歲的凱特王妃在社交平台上載一張自己站在大樹下的照片，並表示在過去幾個月收到大家的支持和鼓勵感到很高興，協助自己和丈夫威廉王子（Prince William）度過艱難時期，令他們的世界變得不同。

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凱特王妃現身｜近月參與學校活動及在家工作

她續指自己目前的康復情況理想，但正如經歷過化療的人士都會知道，情況會時好時壞。

而在這些壞日子中，自己就會感到虛弱和疲累，因此必須讓身體休息。不過在好日子時，就會感到變得更強壯，希望利用良好的感覺。

凱特稱她的治療正在進行中，並將持續數月，「在我感覺良好的日子裡，我參與過學校生活，花私人時間做一些能給我能量和積極性的事情，以及開始在家做一些工作，都是一種樂趣。」

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凱特王妃現身｜將出席英王閱兵典禮

最後，凱特透露即將出席今日英王查理斯三世（King Charles III）生日的皇家閱兵儀式，並將於今個夏天出席公共活動。不過，她表示自己仍未脫離困境（I am not out of the woods yet）。

我正在學習如何保持耐心，尤其是面對不確定性時，順其自然地度過每一天，聆聽我身體的聲音，讓自己花點時間來療癒。

凱特王妃於3月拍片公布患癌消息，現正接受化療。（影片截圖）

凱特王妃現身｜凱特盼重返公職專注幼兒教育

凱特王妃於1月完成腹部手術後未有公開露面，直至當地時間3月22日透過影片透露自己患癌，並於2月下旬開始接受預防性化療，消息震驚全球。凱特強調目前身體狀況很好，希望外界能理解他們需要時間、空間和私隱，以完成她的治療。據報，凱特王妃打算在康復後再重投、以及繼續專注於幼兒教育的領域發展。

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