凱特現身︱凱特王妃術後今日首次出席活動　稱化療情況理想：仍未脫離困境

▲ 凱特王妃手術後今日(15日)將會首次出席活動,並發表聲明稱化療情況理想,但仍未脫離困境。

【凱特王妃/凱特患癌/英國王室/英王查理斯三世】英國凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)在英國時間昨日(14日)在社交平台公開自己最新的健康狀況,凱特表示化療情況理想,但未完全「走出困境」,但她將會今日(15日)參加英王查理斯三世(King Charles III)生日的皇家閱兵儀式(Trooping the Colour),是她接受腹部手術後近半年首度公開露面。

現年42歲的凱特王妃在社交平台上載一張自己站在大樹下的照片,並表示在過去幾個月收到大家的支持和鼓勵感到很高興,協助自己和丈夫威廉王子(Prince William)度過艱難時期,令他們的世界變得不同。

凱特王妃現身|近月參與學校活動及在家工作

她續指自己目前的康復情況理想,但正如經歷過化療的人士都會知道,情況會時好時壞。

而在這些壞日子中,自己就會感到虛弱和疲累,因此必須讓身體休息。不過在好日子時,就會感到變得更強壯,希望利用良好的感覺。

凱特稱她的治療正在進行中,並將持續數月,「在我感覺良好的日子裡,我參與過學校生活,花私人時間做一些能給我能量和積極性的事情,以及開始在家做一些工作,都是一種樂趣。」

凱特王妃現身|將出席英王閱兵典禮

最後,凱特透露即將出席今日英王查理斯三世(King Charles III)生日的皇家閱兵儀式,並將於今個夏天出席公共活動。不過,她表示自己仍未脫離困境(I am not out of the woods yet)。

我正在學習如何保持耐心,尤其是面對不確定性時,順其自然地度過每一天,聆聽我身體的聲音,讓自己花點時間來療癒。

▲ 凱特王妃於3月拍片公布患癌消息,現正接受化療。(影片截圖)

凱特王妃現身|凱特盼重返公職專注幼兒教育

凱特王妃於1月完成腹部手術後未有公開露面,直至當地時間3月22日透過影片透露自己患癌,並於2月下旬開始接受預防性化療,消息震驚全球。凱特強調目前身體狀況很好,希望外界能理解他們需要時間、空間和私隱,以完成她的治療。據報,凱特王妃打算在康復後再重投、以及繼續專注於幼兒教育的領域發展。

