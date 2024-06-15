早餐陷阱丨早餐食麵包可致3大健康危機　醫生建議：不如不要吃

【早餐/麵包/健康危機/難消化/不宜食麵包/血糖暴增/擾亂自律神經/活躍/早餐停止食麵包】不少人早餐都會揀食麵包，但日本有腸胃科醫生就曾指出，麵包難消化；而早餐吃麵包更易對人體健康形成3大禍害，包括會令血糖暴增，亦會擾亂自律神經，因此建議早餐不宜食麵包。

據《PRESIDENT Online》報道，日本腸胃醫生福島正嗣分享，根據他臨床診斷逾10萬人腸胃道的經驗，早上食麵包會對人體健康構成3大危機如下：

血糖暴增

福島正嗣稱，早上人體會分泌皮質醇和腎上腺素，糖分的吸收率高，故早上吃麵包，會容易導致餐後1至2小時血糖值瞬間暴增，之後又下降，導致動脈硬化、心肌梗塞甚至中風。

陷入索求碳水化合物的無限循環

受血糖暴增影響，人體會透過胰島素分泌，降低血糖，大腦接收訊息後就會發出指令，往往在2小時內就會感到飢餓，極度渴望碳水化合物，在早餐仍未消化就會開始吃東西，中午、晚餐也會選擇高碳水食物，易對腸胃造成負擔。

擾亂自律神經

福島正嗣解釋，白天活躍的交感神經，主要在於幫助血液循環而抑制消化；晚上活躍的副交感神經，則是幫助身體休息，讓心跳減慢，同時促進消化。兩種神經在早上起床時進行交接，若此時攝取過多糖分，就會擾亂自律神經系統，繼而令生理時鐘失調。

建議轉吃高蛋白食物

福島正嗣建議，早上應停止吃麵包，嘗試減少攝取碳水化合物，兩星期後腸胃問題便會有所改善。他又以自身舉例，建議早上可喝水、茶或咖啡，搭配高蛋白食物，並做簡單運動。

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