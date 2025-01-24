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飛機禁忌丨空姐曝飛機上「噁心秘密」　2款飲品千萬別喝：絕對好噁心

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 19 分鐘前

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空姐曝飛機上噁心秘密，揭示2款飲品千萬別喝。

【飛機餐／咖啡／飛機禁忌】過年過節，不少人都會搭飛機外遊，但原來機上選擇飲食也有學問。美國一名空姐早前就曾在社交媒體上傳影片，曝光飛機上的「噁心秘密」。該名空姐指，搭乘飛機時千萬別喝2款飲品，並直言「這絕對很噁心」。

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外遊注意丨裝飲料水箱從不清洗 空姐提醒勿飲咖啡及茶 

據《每日星報》報道，美國空姐Kat Kamalani在TikTok上發布影片，透露搭乘飛機時，建議乘客千萬不要飲用飛機上的咖啡、茶等飲料，因為裝飲料的水箱從未清洗過。

我們很少喝茶或咖啡，它們來自同一個水箱，所以當你喝咖啡和茶時，就是來自水箱的熱水，這絕對很噁心。

她又提到，飛機上的咖啡機從來不會被清潔，除非故障時才會清洗，而裝咖啡的水壺會等到2個航班交班的時候，才會取出來清洗。咖啡機中的零件除非損壞，否則不會被清潔，而且整個機器永遠不會被清潔，它們還就在廁所旁邊。除了咖啡和茶，Kat還特別提醒，帶著嬰兒出遊的家長若需要沖泡奶粉，最好直接向乘務員要樽裝水，用冷水沖泡奶粉，然後再將瓶子放入熱水中加熱。

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影片曝光後引發網上熱議，不少網民批評：「你們應該清理的」、「既然知道了，為什麼不解決這個問題呢」。有自稱是前乘務員的網民表示，「作為一名前乘務員，我可以證明這件事100%正確」。不過亦有自稱是航空公司的人解釋，這並不適用於所有航空公司，其中一些航空公司會定期進行監控工作，對水箱進行消毒，並沒有像Kat説的那麽恐怖。

外遊注意｜搭飛機飲咖啡＝被「間接加料」？　空少爆噁心内幕：恐飲馬桶水落肚

另外，一名空中服務員Kevin亦曾在TikTok上傳影片表示，「絕對不要在飛機上點咖啡喝」，認為飛機上的咖啡「很噁心」。他透露指，空中服務員通常會將剩餘的咖啡倒進馬桶，隨後便將咖啡壺直接放回機器内，並非進行後續的清潔。

Kevin認為，空中服務員在傾倒咖啡的過程中會距離馬桶很近，一定會有部分「飛濺顆粒」、或細菌等物，被直接濺回到水壺裡，然後被放回咖啡機內製咖啡奉客。

對此，Kevin表示若想在飛機上點咖啡喝，最好確定是配有膠囊咖啡的機器較好。另外他亦透露，機椅後方的置物袋很少會經過消毒，他還在清潔時「發現了很多噁心的東西」，包括尿布、包裝紙、用過的紙巾和髮絲，因此該位置同樣可能是細菌的溫床。

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外遊注意｜空姐揭飛機餐因1問題不宜多吃

而空姐Leysha Perez也曾在TikTok發片分享，自己搭飛機時會避免經常吃飛機餐。她指出，飛機餐為免食物腐壞，製作時會加入大量防腐劑，鈉含量亦非常高，吃太多對健康無益，所以她基本上不會吃光每一個送來的飛機餐。

根據世衞建議，一名成年人每天需要2,000毫克鈉，即約相等於一平茶匙食鹽（約5克食鹽）所含的鈉分量。以健康飲食金字塔來說，鈉與脂肪和糖一樣，位於金字塔頂層，即應該「吃最少」。過多的鈉無法經腎臟排出，便會積存體內，從而可致高血壓。而除了引致高血壓外，世界衞生組織（世衞）及世界癌症研究基金會近年的專家報告均指出，鹽和鹽醃的食物可能增加罹患胃癌的風險。

同場加映：搭飛機千萬別穿6大衣著

根據英國《太陽報》報道，不同專家分享了乘搭飛機時「千萬不能穿」的衣著，按下圖即睇：

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