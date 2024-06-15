飛機飲品丨空姐曝飛機上「噁心秘密」　2款飲品千萬別喝：絕對好噁心

【搭飛機/飲品/噁心/別喝/飛機飲品/咖啡/茶/不乾净/清潔】不少人喜歡去旅行，美國一名空姐早前就在社交媒體上傳影片，曝光飛機上的「噁心秘密」。該名空姐指，搭乘飛機時千萬別喝2款飲品，並直言「這絕對很噁心」。

據《每日星報》報道，美國空姐Kat Kamalani在TikTok上發布影片，透露搭乘飛機時，建議乘客千萬不要飲用飛機上的咖啡、茶等飲料，因為裝飲料的水箱從未清洗過。

我們很少喝茶或咖啡，它們來自同一個水箱，所以當你喝咖啡和茶時，就是來自水箱的熱水，這絕對很噁心。

她又提到，飛機上的咖啡機從來不會被清潔，除非故障時才會清洗，而裝咖啡的水壺會等到2個航班交班的時候，才會取出來清洗。

咖啡機中的零件除非損壞，否則不會被清潔，而且整個機器永遠不會被清潔，它們還就在廁所旁邊。

除了咖啡和茶，Kat還特別提醒，帶著嬰兒出遊的家長若需要沖泡奶粉，最好直接向乘務員要樽裝水，用冷水沖泡奶粉，然後再將瓶子放入熱水中加熱。

影片曝光後引發網上熱議，不少網民批評：「你們應該清理的」、「既然知道了，為什麼不解決這個問題呢」。有自稱是前乘務員的網民表示，「作為一名前乘務員，我可以證明這件事100%正確」。不過亦有自稱是航空公司的人解釋，這並不適用於所有航空公司，其中一些航空公司會定期進行監控工作，對水箱進行消毒，並沒有像Kat説的那麽恐怖。

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