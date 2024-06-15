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歐國盃丨東道主德國揭幕戰撃敗蘇格蘭　大勝5:1響歐國盃頭炮

娛樂

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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歐洲國家盃

當地時間6月14日，四年一屆的歐洲國家盃在德國揭幕，A組首輪比賽中，東道主德國對蘇格蘭。

大熱門德國控制90分鐘全場力壓對手，結果德國在這場A組賽事鋒芒畢露，在多達19次攻門下，最終以5比1大勝蘇格蘭，打響頭炮。

實力佔優的日耳曼戰車開賽10分鐘即開紀錄，科利安華迪斯接應甘美治的橫傳，禁區頂快腳射入，為主隊領先1比0。

9分鐘後，夏維斯禁區內回傳給穆斯亞拿，後者勁射掛網，德國兩球在手。落後的蘇格蘭無力反攻之餘，還於完半場前再失一球。在44分鐘，根度簡頭槌攻門，被蘇格蘭門將安格斯根恩撲出不遠，根度簡上前補射，被波迪奧斯出「較剪腳」欄截踢跌倒地，球證除判罰蘇格蘭12碼外，還向波迪奧斯出示紅牌驅逐離場，夏維斯主射12碼中鵠，德國上半場領先3比0。

多打一人的德國下半場繼續不客氣，後備上場的富洛克在68分鐘，於禁區頂勁射建功領先4比0。

在87分鐘，蘇格蘭博得罰球，安德魯羅拔臣大腳踢入禁區，麥堅拿頭槌頂橫，魯迪格不慎頭球烏龍送禮，客軍得以破蛋。戰至補時階段，安尼簡禁區頂右腳施射入網，為德國射成5比1完場，這是歐國盃揭幕戰歷史最大分差。

最值得一提，是蘇格蘭全場其實錄得零攻門，能夠破蛋的一球，卻是因為對方魯迪格的烏龍球。

A組：德國、匈牙利、蘇格蘭、瑞士
B組：西班牙、阿爾巴尼亞、克羅地亞、意大利
C組：英格蘭、丹麥、斯洛文尼亞、塞爾維亞
D組：法國、荷蘭、奧地利、波蘭
E組：比利時、羅馬尼亞、斯洛伐克、烏克蘭
F組：葡萄牙、捷克、土耳其、格魯吉亞

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