東張西望何伯丨「新何太」直播當眾打罵何伯　早前曾稱丈夫微絲血管爆裂

▲ 「新何太」與何伯

【東張西望何伯/何伯何太/新何太/何生何太】何伯與「新何太」因為上TVB《東張西望》而成名，二人之後不斷夫婦檔開直播曬恩愛。

「新何太」早前講自己不稀罕該筆450萬款項，因為她揚言：「你都多餘既，死咗450萬，幾多畀我呀，我唔稀罕嗰啲錢呀。我老公死咗既話，我燒嗰啲真錢畀佢呀，得未？450萬真係太少呀，護理佢老人家身體都唔得架，都未夠吖，萬一有咩重病，係咪？」

東張西望何伯丨「新何太」激動爆喊 何伯自稱夠眼光曬命：搵到呢個老婆對我咁好

▲ 何伯與「新何太」不時開直播。

揚言燒銀紙給丈夫

她更指，如果取回那筆錢，用作慈善用途，更稱：「你又變成又問我咬住我，話到時何伯死咗450萬有幾多歸我，哼，真係吖！搞到我又要應承你哋，又講話到時將啲真錢燒畀我老公。」但其實燒真銀紙卻是犯法行為。

此外，早前「新何太」更在開直播時中途突然爆喊，何伯安慰太太，更曬命稱：「好人唔係咁易搵，我就夠眼光，搵到呢個老婆對我咁好」似乎十分恩愛。

另外，之前有網民留意到何伯臉色和嘴唇甚為紅潤，新何太則回應何伯無搽唇膏：「佢不嬲都係咁。」這時76歲何伯自豪地表示：「我血氣方剛。」當網民再質疑何伯臉色時，「新何太」即搶答：「可能係啲微絲血管爆破，激氣囉。」何伯補充道：「我後生都有。」

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「新何太」推撞大罵何伯

可是在昨晚直播時，雖然「勁過好多後生仔」的何伯或者因為太夜，又可能「一日五次」實在太操勞，他在直播中途打瞌睡。

「新何太」發現何伯竟瞓覺，突然發怒，用左肩猛力撞向身旁何伯，二人磅數實在有一段差別，較瘦的何伯即被撞開。

本來閉目入睡的何伯立即驚醒，「新何太」十分兇惡罵道：「你瞌眼瞓仲係度，瞓啦！」至於被罵的何伯像既無奈又害怕地說：「唔係呀」，十分陰功。

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