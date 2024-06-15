簡約公屋︱首批簡約公屋細單位佔7成　何永賢：配合現實環境設計

▲ 房屋局局長何永賢今早（15日）在電台節目表示，以項目完工日期計算，已輪候公屋3年或以上人士屬合資格申請人。（資料圖片）

全港首批4440個簡約公屋單位，將於本月24日起接受申請，涵蓋元朗攸壆路及牛頭角彩興路兩個項目。房屋局局長何永賢今早（15日）在電台節目表示，以項目完工日期計算，已輪候公屋3年或以上人士屬合資格申請人，故當局會於本周起陸續向約8.5萬位市民寄出申請表。首批簡約公屋逾7成為1至2人的細單位，她指，1至2人劏房戶佔約7成，故局方配合現實環境設計。

被問到首批簡約公屋逾7成為1至2人的細單位，會否令大單位供不應求，何永賢指，按2021年進行的劏房調研，發現1至2人劏房戶佔約7成，3至4人或以上佔約3成，因此局方按照這個比例、「配合現實環境來設計」，希望住戶得到針對性的照顧。

至於問及簡約公屋租戶未來是否能直接入住傳統公屋，何永賢表示，現時輪候公屋時間平均為5.7年，隨著未來公屋落成量增加，將縮短輪候時間，按簡約公屋申請資格已輪候3年推算，預計他們約2至3年後就可獲派公屋；另提到2029、2030年公屋供應量較現時倍增，會有更多人獲派公屋，相信會慢慢看到成效。而選擇入住簡約公屋，並不影響傳統公屋輪候時間及次序，但若租戶拒絕「派屋」3次，則證明無迫切居住需要，屆時將要搬離簡約公屋。

政府「解決劏房問題」工作組將於8月向特首李家超提交報告，何永賢指，工作組早前與不同學者及團體會面，大部分人均建議劏房的最低面積介乎7至10平方米，故將以此作為參考；報告亦會涵蓋高度限制、通風及衞生條件。

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