猜猜我是誰丨方東昇黃曉瑩推出新節目　新聞小花陳語翹馬敏玉加盟

▲ 方東昇與黃曉瑩推出新節目《猜猜我是誰》。

「昇爺」方東昇與「昇女郎」黃曉瑩繼去年《好睡好起》後，炮製TVB首個跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》，將於下周一（6月24日）起播出。

方東昇及黃曉瑩向來擅長「考古」及「尋趣」，以獨特角度發放不一樣的新聞資訊、不一樣的感動、不一樣的趣味，這次兩人再度發揮強項，早於一年前深入新聞部檔案室，尋找香港昔日具標誌性的「人」、「地」、「事」，搜羅從未曝光的珍貴片段，重溫大人物小故事和小人物大故事。

每集不長於3分鐘的新聞短片，齊齊來個帶點玩味的集體回憶之旅，又可以考考眼力和邏輯分析，與兩位主持一起過「偵探癮」。

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《猜猜我是誰》破天荒與觀眾互動，在節目播出當天早上，先於無綫新聞App及Facebook發布「提示圖」，同日下午開始，陸續在無綫新聞台、翡翠台、無綫新聞App及Facebook公布答案。觀眾及網民可以留言競猜，「晚晚估，集集長知識」。除網上互動，主持會帶著重要線索「落區」考街坊，貫徹「全城一齊估」宗旨。

向來幽默感十足的方東昇，昨日與好拍檔黃曉瑩齊齊現身節目宣傳片，再度大拋金句，二人除強調「今次唔止尋人、尋回憶」，方東昇更笑言：「除咗感動，新聞節目仲可以互動」。

此外，過往拍檔李曉欣、黃靖婷都先後離開大台，故此據知是次節目有「新血」加入，就是新聞小花陳語翹及馬敏玉助攻，不知這全新組合能否迸出新火花。