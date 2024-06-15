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郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首談開腔講感情觀　自爆有玩交友App：緣份擋唔住

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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歐倩怡公布婚變後首度現身，接受「蝦頭」楊詩敏及連詩雅網上節目「絲打圍爐」訪問。

本來被視為模範夫妻的郭晉安與歐倩怡（Cindy），卻在5月宣布早在2年前已分居，並正式結束近18年婚姻，消息外人震驚。

自接離婚後，郭晉安在上月底因出席新劇《金式森林》造型暨拜神儀式，公開離婚後露面見傳媒，他指與Cindy現時關係良好，彼此仍是朋友，而且對方還是小朋友的母親，一直有保持聯絡。

郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安離婚後首公開露面　親回外界傳聞透露與Cindy現時關係

郭晉安早前出席新劇記者會，首度講與歐倩怡婚變。

歐倩怡未因婚變影響心情

至於歐倩怡接受「蝦頭」楊詩敏及連詩雅主持YouTube節目「絲打圍爐」訪問在昨晚（6月14日）播出，這次也是她公布婚變後首度公開露面。

從片中所見，歐倩怡全程笑容燦爛，似乎沒因婚變影響心情。作為兩孩之母的她回憶稱，當家庭主婦時最辛苦是大仔上小學、細女仍在幼稚園的階段：「唔同時間唔同學校接送，嗰陣來回九龍西貢一日8次，油錢時間都幾係嘢。」

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被封時間管理大師

另外，歐倩怡一直進修，考獲多個專業資格，蝦頭及連詩雅大讚歐倩怡是時間管理大師，她表示只要報名、交了學費「洗濕咗個頭」便會堅持做落去。

她透露現時在診所工作，不過在全個節目沒直接講有關離婚原因，但自爆有玩交友app，稱：「女人真係唔好讀太多書，真係有啲男士係會驚你，講個秘密畀大家知，最近開始玩交友App，profile寫自己咩咩咩，勁得濟係嚇親人，所以盡量簡單啲！不過原來鍾意運動嘅女人，係原來多啲人like。」

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歐倩怡抱開放態度

但歐倩怡玩交友app只為「實驗性質」，稱：「16歲開始入娛樂圈，我個世界都係娛樂圈入面嘅人，近呢一年喺中醫診所打工，開始接觸呢個社會，但其實好多人際關係、社交手腕等，以前都係靠晒經理人，呢方面我係好渣。所以，其實我係想睇吓呢個世界，唔同行業嘅人做緊乜。」

不過她坦言現時對發展新關係抱開放態度，表示：「冇所謂，有啲七老八十先遇到真愛喺埋一齊啦，我諗依家呢個世代，緣份擋唔住，要走又挽留唔到，人生就係離離合合，生老病死。」

歐倩怡在個人社交平台分享與楊詩敏及連詩雅合照。

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大病後改變人生觀

歐倩怡表示現在很豁達，因為在40歲有一個奇異經歷，她指在2019年12月患重感冒，不斷發燒睇3次醫生也未痊癒，有晚睡夢更中突然感到由左手中指像觸電般流通全身，之後無法呼吸，說：「我坐咗起身，拍我隔籬嗰個，我話我唞唔到氣，幾乎我講唔到嘢，跟住佢話咪玩啦，瞓覺。」

她更指：「當時我真係失禁，周圍都係，去到嗰刻，我覺得自己應該唔得呀喇。」當時她即想到一對仔女，並覺得自己有很多事未做，於是開始祈禱，並在痰罐嘔吐，可是卻抱住痰罐暈倒。直至翌日醒來再到醫院求醫，稱：「照晒肺片個肺直情冇咗一忽，嚴重肺積水，身體好似8、90歲咁，一次過肺炎、肝炎、腸炎同尿道炎，淨係食藥都醫半年，唔知咩菌...」

她表示，自己最後也不知真正病因，但此次事件後令她明白要及時行樂，做自己想做的事，令人生觀大改變。

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